Volley | Cev Cup | Trento nell' andata dei 16i travolge il Losanna

Volley - CEV Cup 2018-2019 : Trento strapazza Losanna nell’andata dei 16esimi - bene Giannelli-Vettori : Trento sconfigge Losanna con un agevole 3-0 (25-18; 25-14; 25-20) nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si sono imposti sul campo degli svizzeri guidati da Massimiliano Giaccardi senza dover strafare più di tanto, impiegando appena 72 minuti per sbrigare una pratica che non è mai stata in discussione: l’Itas ha messo una seria ...

Volley femminile - Champions League 2018-2019. Novara al debutto con il Budowlani Lodz di Brakocevic : Ostacolo polacco domani sera per il debutto in Champions League dell’ambiziosa Novara. La squadra di Barbolini, che domenica scorsa ha riconquistato la vetta della classifica in campionato e tra una settimana sfiderà Conegliano nel big match, rivincita della Supercoppa vinta dai veneti, ospita alle 20.30 il Budowlani Lodz che ha centrato la qualificazione alla fase a gironi eliminando le forti francesi del Mulhouse. I favori del pronostico sono ...

Diretta/ Losanna Trento info streaming video e tv : le parole di coach Lorenzetti - Coppa Cev Volley - - IlSussidiario.net : Diretta Losanna Trento info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Cev di volley , oggi mercoledì 21 novembre, .

Volley : Cev Cup - Trento a Losanna per l'andata dei 16i : Lorenzetti potrà contare sull'intera rosa di tredici giocatori a disposizione, che si alleneranno alla University Sport Hall di Dorigny già nella serata odierna, dopo aver sostenuto in mattinata il ...

Su DAZN la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile : La grande pallavolo europea sbarca su DAZN. Per le prossime due stagioni, infatti, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, la CEV Volleyball Champions League maschile e femminile. A partire da martedì 20 novembre, con la partenza della fase a gironi, gli appassionati di pallavolo potranno quindi seguire il meglio delle due principali competizioni europee per club, tra cui tutti gli incontri ...

Volley : l'European Volleyball Gala CEV da domani a Budapest : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. I PROGRAMMA- 1 novembre: presentazione ...

Volley : A Budapest l'European Volleyball Gala CEV : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. I PROGRAMMA- 1 novembre: presentazione ...

A Budapest l'European Volleyball Gala CEV : A seguire verranno consegnati i premi per la stagione 2018 tra i quali quello al Presidente dei CO dei Campionati del Mondo 2010, 2014 e 2018 Carlo Salvatori. L'agenda: 1 novembre: presentazione del ...

Volley – Le ragazze della Nazionale ricevute dal Presidente della Repubblica Mattarella : L’Italia del Volley femminile ricevuta in udienza presso la Sala degli Specchi del Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina in udienza nella Sala degli Specchi del Palazzo del Quirinale, la Nazionale Femminile reduce dalla conquista della medaglia d’argento nei Campionati del Mondo. Quella odierna rimarrà una giornata speciale e tutta da ...

Volley : il Presidente Mattarella ha ricevuto le azzurre al Quirinale : ' Siamo molto felici di essere qui, nella casa degli italiani a celebrare forse in modo inedito un altro grande successo dello sport italiano, del mondo femminile in particolare . C'è grande speranza ...

Volley : la nazionale femminile ricevuta da Mattarella al Quirinale : Il vostro modo di interpretare lo sport è coesione, fare squadra, sentirsi legati in comune e vorrei aggiungere che ciò che rende il vostro sport popolare e attraente è la correttezza che ...

Quirinale - Mattarella riceve ItalVolley femminile : 'Grazie per l'esempio che offrite' : ... avete conquistato tanti concittadini, non è solo questo motivo di orgoglio, avete sospinto molti giovani a impegnarsi nello sport, a praticarlo, li avete spinti col vostro esempio ad impegnarsi". ...

Volley femminile - l’Italia ricevuta da Sergio Mattarella al Quirinale. Il Presidente : “Avete conquistato il Paese” : La Nazionale Italiana di Volley femminile è stata ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Le azzurre, reduci dai Mondiali conclusi con la conquista della medaglia d’argento, sono parse estremamente emozionate per l’incontro istituzionale col Capo di Stato che le ha ringraziate: “Avete conquistato tanti cittadini con la pallavolo. Avete spinto tanti giovani a impegnarsi nello sport, spero che ...

PAOLA EGONU/ La pantera azzurra del Volley che ha ricevuto un Tapiro d’oro (Che tempo che fa) : Ormai conosciuta come stella della pallavolo, PAOLA EGONU sarà ospite questa sera a Che tempo che fa. Recentemente ha anche ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 09:24:00 GMT)