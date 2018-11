Volley | CEV Cup 2018-2019 | Trento strapazza Losanna nell’andata dei 16esimi | bene

oasport

(Di mercoledì 21 novembre 2018)sconfiggecon un agevole 3-0 (25-18; 25-14; 25-20) nell’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cupdimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I dolomitici si sono imposti sul campo degli svizzeri guidati da Massimiliano Giaccardi senza dover strafare più di tanto, impiegando appena 72 minuti per sbrigare una pratica che non è mai stata in discussione: l’Itas ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno, ora dovrà conquistare almeno due set nel ritorno in casa in programma tra due settimane per chiudere definitivamente i conti. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che settimana prossima saranno impegnati nel Mondiale per Club, hanno fatto la differenza grazie a 15 muri di squadra che hanno stordito i padroni di casa. Concesso un turno di riposo allo schiacciatore Uros Kovacevic e al libero Jenia Grebennikov, buona ...