Vola lo spread flop dei Btp Dalla Bce allarme banche

Spread Vola a 327 - Tria preoccupato. Borsa a picco - allarme Bce su banche : È una giornata nera quella della vigilia del verdetto finale dell'Ue sulla manovra: lo Spread tocca i 335 punti base, sfondando la soglia dei 330 per poi ripiegare e chiudere a 326, la Borsa gira in ...

Spread Vola a 327 - Piazza Affari in calo dell'1 - 87% ai minimi dal 2017 : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base salendo fino a quota 336, il livello più alto dal 19 ottobre scorso, per poi ripiegare leggermente. Il differenziale di...

Spread Vola fino a quota 336 poi ripiega : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda la soglia dei 330 punti base salendo fino a quota 336, il livello più alto dal 19 ottobre scorso, per poi ripiega re verso 320. Il rendimento del decennale del...

I BTp nella trappola della Volatilità : ecco perché lo spread non scende : Secondo Steven Major, capo analista di Hsbc, se rendimenti e spread restano alti è anche per via dell’estrema variabilità delle quotazioni dei titoli di Stato ...