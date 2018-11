Visions è il nuovo aggiornamento di No Man' s Sky e un leak trailer ci svela tutte le

eurogamer

: No Man’s Sky Visions, trapela in rete il trailer del nuovo aggiornamento - FPSREPORTER : No Man’s Sky Visions, trapela in rete il trailer del nuovo aggiornamento - scuolanormale : Questo pomeriggio nuovo appuntamento con #Visions #SNS: 'La filosofia degli antichi e dei moderni.' Ne parleranno G… - scuolanormale : Lunedì #19novembre nuovo appuntamento con #Visions #SNS: 'La filosofia degli antichi e dei moderni.' #ScuolaNormale… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Nel caso in cui foste curiosi di scoprire il futuro di No Man's Sky vi trovate nel posto giusto perché grazie aldi unabbiamo tra le mani diverse informazioni riguardanti, ildel titolo Hello Games. Come riportato da Eurogamer.net, un utente ha scovato un video non elencato sul canale YouTube di Hello Games incentrato proprio su questo update che a quanto pare sarà piuttosto importante nonostante l'uscita molto ravvicinata a The Abyss, l'precedente. Il, come spesso accade per No Man's Sky, è in parole povere una panoramica delle novità di questocontenuto.a quanto pare non si concentra su un aspetto in particolare ma propone novità inle diverse componenti di No Man's Sky. Ci sarà spazio per cinque nuovi biomi planetari, una maggiore varietà nella fauna e nella flora, un ampliamento nella palette di ...