Ville Casamonica abbattute | tensioni e proteste del clan | «Dormiremo da Raggi e

Casamonica - demolire quelle Ville è un passo importante. Ma non accontentiamoci degli spot : “Questa è casa nostra” urlò uno dei Casamonica mentre documentavo l’arresto di Antonio Casamonica dopo l’aggressione al Roxy bar. Era il maggio scorso. In quella frase c’è tutto il mondo dei Casamonica, la sicumera di farla franca, l’impunità diffusa, l’orgoglio dell’appartenenza. Otto ville di appartenenti alla famiglia, ieri mattina, sono state interessate da un’operazione dei vigili urbani. Saranno ...

Casamonica - ruspe in azione per la demolizione delle Ville abusive. Raggi : “La prima resa inagibile - poi tocca alle altre” : È iniziata la demolizione delle ville abusive dei Casamonica, nel quartiere Quadraro, dopo lo sgombero di ieri. La prima abitazione è stata resa inagibile, passaggio preliminare per la rimozione. Sul posto, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Casamonica, ruspe in azione per la demolizione delle ville abusive. Raggi: “La prima resa inagibile, poi tocca alle altre” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - cominciata demolizione delle Ville Casamonica al Quadraro : Le ruspe sono entrate in azione. Sono cominciate le operazioni di demolizioni delle otto villette sgomberate in via del Quadraro 110, nel Municipio VII, costruite abusivamente da membri della...

Al via abbattimento Ville Casamonica : ANSA, - ROMA, 21 NOV - Al via l'abbattimento della prima delle otto villette abusive di alcuni esponenti dei Casamonica a Roma. La ruspa è entrata in azione alla presenza della sindaca Virginia Raggi ...

Ville Casamonica abbattute - protesta del clan : dormiremo da Raggi e Salvini : Una anziana abusiva appartenente al clan contro lo sgombero delle case iniziato nella mega-operazione di martedì: «Che fate? Aiutate gli stranieri e noi italiani no?»

Roma - Raggi al Quadraro per primi abbattimenti Ville Casamonica : Roma, 21 nov., askanews, - Una grande ruspa col braccio mobile pronto e decine di vigili urbani in assetto da difesa: con questo sfondo la sindaca di Roma Virginia Raggi trasmette dal Quadraro un ...

Roma - Casamonica : demolite 8 Ville sfarzose/ Renzi promuove la Raggi : 'Brava e coraggiosa' - IlSussidiario.net : Roma, sgomberate 8 ville del clan Casamonica, blitz col Sindaco Virginia Raggi. Saranno demolite, in azione 600 agenti: trovati droga, affreschi e tigri.

Casamonica - avanti con lo sgombero delle Ville. Uno dei residenti : "Andremo a casa di Salvini e della Raggi" : Continuano le operazioni per lo sgombero delle 8 ville abusive del Quadraro abitate da persone riconducibili al clan casamonica. la sindaca Virginia Raggi di mattina presto è arrivata sul luogo per visionare gli interni delle case, arredate con tende dorate e soffitti affrescati. I residenti hanno iniziato a portare via gli scatoloni per il trasloco. Le operazioni di abbattimento, riporta l'Ansa potrebbero iniziare già da oggi e ...

Roma - operazione contro il clan dei Casamonica. Oggi la demolizione delle Ville abusive : Dopo lo sgombero, inizia questa mattina la demolizione ordinata dal Comune. La sindaca Raggi esulta: 'Abbiamo detto stop a 30 anni di illegalità'. Per Salvini è un 'Bel segnale per Roma'. Sul posto ...

