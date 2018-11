Vigili del Fuoco | a dicembre nuove assegnazioni nazionali

Alla Vigilia del D-Day il governo perde il controllo : Prima gelidi, poi sembra stiano per esplodere. Lo si vede sui loro volti. Ai deputati leghisti sembra esca il fumo dalle orecchie mentre in Aula si vota il disegno di legge anticorruzione, che prevede lo stop Alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio, norma voluta dal Movimento 5 Stelle e osteggiata dal Carroccio. In una escalation di tensione Alla fine il governo viene battuto, perde il controllo a pochissime ore dal D-Day, dal giorno ...

Consiglio dei ministri nomina Dattilo a capo dei Vigili del fuoco : Il Consiglio dei ministri ha deliberato, su proposta del ministro dell'interno Matteo Salvini, la nomina del dirigente generale Fabio Dattilo a capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a ...

Alla Vigilia delle decisioni Ue sulla manovra - fiammata dello spread e collocamento flop per il Btp Iltalia : Nervosismo sui mercati in attesa della Commissione europea che domani deciderà sulla manovra in deficit del governo italiano. Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi sale fino a 336 punti e poi ...

La parata sulle “rovine” del clan : Raggi - Salvini - 600 Vigili e 35 sgomberati : Il blitz contro le otto villette abusive del clan diventa l’occasione per una grande operazione mediatica per il ministro e la sindaca. Ma alla fine restano i vigili (600 quelli mobilitati) a contenere le proteste degli sgomberati (35 in tutto)

Il Volturno tracima e travolge auto : due donne salvate dai Vigili del fuoco : È stato un vero e proprio miracolo quello avvenuto stamattina, intorno alle sette, in località Torcino, nel comune di Capriati a Volturno, lungo la provinciale 11 detta...

La pioggia manda in tilt l'intera provincia. Superlavoro per i Vigili del Fuoco : Allagamenti e di smottamenti di terreno in numerosi comuni, le squadre dei Vvf sono ancora fuori per l'emergenza dovuta ai forti fenomeni meteorologici che si sono registrati fin da ieri sera ISERNIA. ...

Rifiuti - firmato protocollo d'intesa : 'Droni - esercito e Vigili del fuoco' : Al termine di settimane tristemente caratterizzate da incendi nel mondo, è stato siglato nella sede della Prefettura di Caserta il protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi per dire stop ai roghi dolosi. La soluzione? Forze dell'ordine, droni in ricognizione e vigili del fuoco sull'attenti. Il premier Conte dirime la bagarre tra i suoi due vice sventolando il Contratto di Governo: l'indirizzo è chiaro. Per tutelare la salute della popolazione e ...

Terra dei fuochi - esercito e droni nei punti sensibili per evitare i roghi tossici. E nel protocollo previsti più Vigili del fuoco : La prevenzione, prima di tutto, con la sorveglianza dei punti sensibili grazie all’esercito, ai droni e ai carabinieri. E poi salute e ambiente, oltre a un’azione sinergia con le Asl. Salute, ambiente e territorio sono i cardini del protocollo d’intesa sulla Terra dei fuochi in Campania firmato a Caserta dal premier Giuseppe Conte e sette ministri, nel pieno della bufera – poi appianata almeno mediaticamente – sugli ...

Offerte di lavoro - 7600 assunzioni : 1450 Vigili del fuoco e 6150 unità di forze di polizia : Nella legge di bilancio 2019 sono contenuti emendamenti per garantire assunzioni all'interno delle forze dell'ordine. Il piano straordinario garantisce 7600 assunzioni totali, così ripartite: 1450 vigili del fuoco e 6150 forze di polizia. Quanto detto è stato più volte ribadito anche dal ministro dell'interno Matteo Salvini che si è proposto fra i numerosi obiettivi quello di rendere più sicuro il nostro paese. Il piano straordinario proposto da ...

Incendio nel Maceratese : morti mamma e figlio - Vigili del fuoco salvano il padre disabile : Nella notte tra sabato e domenica due persone, una donna e suo figlio, sono morte a causa di un Incendio divampato in una casa di campagna a Sarnano, in provincia di Macerata. Una terza persona, un uomo disabile, è stata messa in salvo dai vigili del fuoco. Le cause dell’Incendio sono ancora da accertare.Continua a leggere

Si perdono di notte con "tom-tom" e restano impantanati con l'auto a Apparizione - intervengono i Vigili del fuoco : Nella serata di ieri, sabato 17 novembre, due giovani sono rimasti bloccati con le ruote nel fango di un campo nei pressi della frazione Apparizione di Savigliano. I ragazzi stavano viaggiando con ...

Amazon - nuove tensioni con i sindacati alla Vigilia del Black friday : Un patto non sempre segna la fine di una disputa, semmai l’inizio di una sua nuova fase. Lo sapevano bene i sindacati che lo scorso 22 maggio, a Castel San Giovanni nella provincia di Piacenza dove ha sede uno dei più importanti snodi logistici di Amazon, erano riusciti a chiudere un accordo storico: il colosso dell’e-commerce accettava di rivedere...

Borsa Italiana - attorno ai livelli della Vigilia il controvalore degli scambi del 16/11/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,84 miliardi di euro, con una variazione del 2,37%, rispetto ai precedenti 1,8 miliardi. I ...

Fuga di gas - esplode una palazzina nella Bergamasca : 97enne salvata dai Vigili del fuoco : Boato fortissimo a San Giovanni Bianco, sentito in tutto il paese della val Brembana. Chiuso un tratto di strada sulla provinciale per l'intervento dei soccorsi: disagi al traffico