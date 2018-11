Video Juve Stabia Viterbese | 4-0 | | highlights e gol della partita | Serie C | recupero

Gol Dybala - anche l’attaccante della Juventus trova il primo gol con la maglia dell’Argentina [Video] : Gol Dybala – Serata di “prime” quella che ha visto in campo l’Argentina contro il Messico. Dopo il gol in apertura di Mauro Icardi, la partita è stata chiusa all’87’ dalla prima segnatura di Paulo Dybala con la maglia dell’Albiceleste. Il numero 10 della Juventus è subentrato proprio ad Icardi e ha finalizzato un contropiede orchestrato da Giovanni Simeone, altra conoscenza del nostro campionato. ...

Mazzoleni-Chiellini : spunta il Video dagli spogliatoi - lo juventino parla con l'arbitro : E’ passata una settimana dal big match che ha visto sfidarsi Milan e Juventus a San Siro. Le polemiche, però, sembrano non essere ancora finite, grazie ad un video arrivato dall’Inghilterra che ha fatto alzare un polverone intorno all’arbitro Mazzoleni. La partita come si sa è stata molto accesa, l’arbitro durante il match si è reso protagonista di episodi molto dubbi. Durante il corso del primo tempo Mazzoleni non aveva infatti visto un netto ...

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘richiesta’ del difensore bianconero [Video] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...

Cavalieri della Roma - Baldissoni : 'Sfidiamo la Juve - ma hanno un vantaggio economico' FOTO Video : CRONACA EVENTO Ore 12.00 - A margine dell'evento ha parlato Massimo D'Alema : 'La squadra è capace di esprimere grandissime capacità. Ha fatto partite eccellenti, alcune trasferte difficili ...

Punizione Szczesny - prodezza incredibile del portiere della Juventus [Video] : Punizione Szczesny – La Juventus è reduce dal successo in trasferta, tre punti d’oro per la squadra di Allegri che ha risposto al Napoli dopo il successo della squadra azzurra sul campo del Genoa, si preannuncia un testa a testa scoppiettante per il titolo. Nonostante qualche piccola incertezza la stagione del portiere Szczesny può essere considerata positiva, in particolar modo l’estremo difensore è stato grande ...

Federico Ruffo - sventato attentato al cronista di Report che indagò sulla Juve – Video e foto : Federico Ruffo Una croce rossa tracciata sul muro esterno di casa, il pianerottolo cosparso di benzina. Federico Ruffo, il cronista e autore di Report che di recente aveva condotto una delicata inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva della Juventus, è stato vittima di un’allarmante intimidazione. Intorno alle 4.30 del mattino di martedì ignoti hanno raggiunto l’ingresso della villetta in cui vive il ...

Video – Report - attentato al cronista del caso Juventus : Benzina nell’atrio dello stabile e sul pianerottolo di casa Un fatto gravissimo a Ostia: Federico Ruffo, cronista di Report e autore del servizio sulla morte di Raffaello Bucci, ex dipendente della Juventus, e sui rapporti tra tifoseria bianconera e criminalità organizzata, è stato vittima di un attentato. Di un tentato attentato, per citare la notizia ufficiale pubblicata da Report sul sito internet della trasmissione. Ieri notte, degli ...

Video / Milan Juventus - 0-2 - : highlights e gol. La gioia di Cristiano Ronaldo - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Milan Juventus , 0-2, : highlights e gol della partita, giocata a San Siro nella 12giornata del Campionato di Serie A.

Highlights Milan-Juventus 0-2. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Nel primo tempo al 9' Mandzukic con un colpo di testa supera Donnarumma. Dopo il vantaggio iniziale la Juventus si limita a controllare il risultato. I rossoneri tentano qualche contropiede senza però pungere troppo gli ospiti. A un certo punto però Suso serve Higuain che controlla in area e Benatia tocca con la mano. Grazie […] L'articolo Highlights Milan-Juventus 0-2. Video Gol, Pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Milan-Juventus - Higuain perde la testa nel finale : l’argentino espulso dopo una clamorosa reazione [Video] : L’attaccante argentino viene espulso nel finale per una veemente protesta nei confronti di Mazzoleni, che gli sventola il rosso dopo averlo ammonito Finisce malissimo il match contro la Juventus per il Milan, Gonzalo Higuain perde la testa e viene espulso per proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Lo 0-2 segnato da Cristiano Ronaldo aumenta il nervosismo dell’argentino, che dopo un fallo su Benatia reagisce in ...

