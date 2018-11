Vicenza | divieto di sedersi e di usare lo skateboard a Palazzo Chiericati 3

liberoquotidiano

: Divieto di sedersi (e di skateboard) sotto Palazzo Chiericati: ecco ordinanza e cartelli. Rucco: “costretti, richia… - VicenzaPiu_com : Divieto di sedersi (e di skateboard) sotto Palazzo Chiericati: ecco ordinanza e cartelli. Rucco: “costretti, richia… - CittadiVicenza : Palazzo Chiericati, fino al 10 marzo divieto di sedersi e di usare lo skateboard sotto il portico o sulla scalinata… - VicenzaPiu_com : Divieto di sedersi davanti a palazzo Chiericati: dodici cartelli (da 915 euro in totale) in arrivo da Comune e Aim… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) (AdnKronos) - Tuttavia il sindaco ha precisato che l’ordinanza ricalca il periodo della mostra, ma non è finalizzata solo ad essa: “Sarà per noi una sperimentazione utile a capire se così si riesce a restituire decoro e pulizia ad una zona dove da anni commercianti e residenti, e non solo, lamentano