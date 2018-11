Vicenza | a Lonigo carabinieri denunciano autore serie truffe ad anziani

liberoquotidiano

: Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno indagato in stato di libertà alla Procu… - stefanopezzola : Vicenza, 21 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno indagato in stato di libertà alla Procu… - ladoodle_pwalla : RT @SorgenteWine: Vini alchemici - The taste revolution Villa Pisani, Lonigo (Vicenza) ITALY 15-16 april 2018 Program here -> - ScoutVenezia : Il CCP ( Corso capi pattuglia)regionale quest'anno si è svolto a Forte marghera. Presente tutta la regione Veneto:… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018), 21 nov. (AdnKronos) - Idella Stazione dihanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale diper l’ipotesi di reato di tentata truffa in concorso, un 28enne residente a Pomigliano d’ Arco in provincia di Napoli. Le indagini dei