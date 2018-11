Vettel svela i segreti del circuito

F1 - gara anonima per Vettel in Brasile : svelato il problema occorso alla sua Ferrari : Il sensore incriminato pare abbia condizionato negativamente il differenziale, obbligando Vettel ad una gara anonima Un sesto posto anonimo, dovuto ad un problema occorso alla sua Ferrari fin dal giro di formazione. Una giornata da dimenticare per Vettel quella trascorsa ieri in Brasile, nel corso della quale il tedesco ha dovuto rincorrere dal via fino al traguardo, chiudendo con quasi mezzo minuto di distanza da Lewis Hamilton, riuscito ...

F1 – Vettel e quel malessere (privato) svelato solo dopo la gara in Texas : “ci sono cose diverse rispetto al passato” : Kimi Raikkonen a sorpresa vince il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno: il commento di Sebastian Vettel alla gara appena terminata in Texas A guastare la festa a Lewis Hamilton ci pensa Kimi Raikkonen, che dopo 4 anni torna a vincere una gara di Formula Uno. In Texas, Iceman a 39 anni vince il Gp degli Stati Uniti dopo una partenza perfetta ed una gara altrettanto impeccabile. Dietro di lui si piazza Max ...

F1 – Nuvoloni neri sulla Ferrari - Vettel svela il suo futuro : “non lascerò assolutamente Maranello” : Il pilota tedesco ha confermato che non lascerà la Ferrari, sottolineando come abbia ancora molto lavoro da fare Il titolo mondiale è ormai quasi definitivamente tramontato, manca pochissimo a Lewis Hamilton per festeggiare la sua quinta corona che lo appaierebbe a Juan Manuel Fangio. Lapresse/Photo4 Sono pochi i punti che dividono il britannico dal successo, che potrebbe arrivare già ad Austin nel caso si verifichino determinati scenari ...

Formula 1 - Newey svela il punto debole di Vettel : 'commette errori sotto pressione' : È stato l'artefice dei numerosi successi della Red Bull tra il 2010 e il 2013, mettendo a disposizione di Sebastian Vettel una monoposto pressoché perfetta e innovativa sotto l'aspetto aerodinamico che, unita al talento del pilota tedesco, ha permesso a quest'ultimo di conquistare ben 4 titoli mondiali di Formula 1. Adrian Newey, direttore tecnico della scuderia anglo-austriaca, è indubbiamente uno degli addetti ai lavori che conoscono meglio ...

F1 - Hamilton svela : “la Ferrari ha sbagliato strategia. Gioire per gli errori di Vettel? Dico che…” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Singapore, soffermandosi anche sulle prestazioni della Ferrari Alla vigilia sembrava che il week-end di Singapore fosse uno di quelli in cui difendersi per la Mercedes, ma le prestazioni di Lewis Hamilton hanno completamente ribaltato le carte in tavola. Photo4/LaPresse Il britannico ha vinto con merito, aiutato da un giro perfetto in qualifica che ha obbligato Vettel ad inseguire fin dalla ...

F1 – Dall’incidente alla… sbirciata ai dati di Raikkonen - Vettel svela : “non è un dramma - ma…” : Il tedesco ha commentato l’incidente avvenuto nel corso della seconda sessione di prove libere, esprimendo le proprie sensazioni sulle prestazioni della Ferrari Kimi Raikkonen è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese della Ferrari ha girato in 1’38″699, precedendo Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull: l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel ...

F1 – L’arrivo di Leclerc e l’addio di Raikkonen - Vettel svela : “Charles merita la Ferrari. Kimi? Niente cazzate” : Il pilota tedesco ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sull’arrivo di Leclerc e sull’addio di Raikkonen al termine della stagione in corso L’arrivo di Leclerc in Ferrari, l’addio di Raikkonen e la lotta per il titolo mondiale. Sono questi gli argomenti trattati da Sebastian Vettel nella consueta conferenza stampa tenuta, alla vigilia del week-end di Singapore, nella hospitality della scuderia di ...