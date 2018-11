Veronica Satti Torna su Instagram | Mi hanno minacciata Volevano uccidere il mio

Veronica Satti sta per tornare su Instagram : le nuove parole su Francesco Monte : Veronica Satti torna su Instagram? Le nuove parole sul caso Monte Questa sera Veronica Satti dovrebbe tornare su Instagram. Lo ha rivelato nella trasmissione Ultime dalla casa condotta da Emanuela Gentilin. Ospite in studio per commentare la nuova edizione del Grande Fratello Vip, non potevano mancare riferimenti alla sua vita e agli ultimi avvenimenti. E […] L'articolo Veronica Satti sta per tornare su Instagram: le nuove parole su ...

GF Vip - Francesco Monte : i fan minacciano di morte Veronica Satti : GF Vip: Veronica Satti chiude i social dopo le minacce dei fan di Monte Veronica Satti è stata minacciata dai fan di Francesco Monte. L’ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello targata Barbara D’Urso e figlia di Bobby Solo è stata costretta a chiudere tutti i suoi profili social. La ragazza è intervenuta negli ultimi giorni a Pomeriggio Cinque dicendosi molto infastidita dalle parole usate da Francesco Monte in ...

Veronica Satti attacca Monte : 'Frasi omofobe'. Costretta a cancellarsi da Instagram : Ospite di Barbara D'Urso, l'ex gieffina Veronica Satti ha detto la sua sul caso Francesco Monte criticandolo per frasi omofobe. Sui social la figlia di Bobby Solo è stata pesantemente attaccata e dopo ...

Gf Vip 3 - Veronica Satti chiude il profilo Instagram dopo attacco a Francesco Monte : Francesco Monte un intoccabile, almeno per i suoi fan: deve aver pensato questo Veronica Satti, concorrente del Grande Fratello 15, dopo essersi trovata costretta a chiudere il suo profilo Instagram dopo la miriade di insulti ricevuti a causa delle critiche mosse dalla figlia di Bobby Solo al gieffino tarantino. A raccontare il retroscena è il portale Bitchyf.--Secondo il sito la Satti è stata costretta a rimuovere l'account dal ...

“Francesco Monte andava punito per le sue frasi” : l’attacco di Veronica Satti : Pomeriggio 5: la figlia di Bobby Solo contro Francesco Monte al Grande Fratello Vip Veronica Satti contro Francesco Monte. La figlia di Bobby Solo ha duramente attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. L’opinionista di Barbara d’Urso non ha apprezzato il modo in cui il tarantino ha parlato […] L'articolo “Francesco Monte andava punito per le sue frasi”: ...

Pomeriggio 5 - Veronica Satti contro Monte : “Doveva essere punito” : Verica Satti a Pomeriggio Cinque: la replica a Francesco Monte Veronica Satti è stata una degli ospiti di oggi di Pomeriggio 5. La figlia di Bobby Solo ha chiesto a Barbara d’Urso di poter intervenire in puntata per poter dire la sua in merito alla questione che vede coinvolto Francesco Monte sulle sue presunte dichiarazioni omofobe. Secondo l’opinionista della bella conduttrice partenopea, l’ex fidanzato di Cecilia ...

Bobby Solo a Domenica Live con la figlia Veronica Satti : "Questa volta ho davvero una lacrima sul viso!" : Bobby Solo, il cantante padre di Veronica Satti, concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello che, negli ultimi anni, è stata spesso ospitata nei programmi condotti da Barbara D'Urso con l'obiettivo di ricostruire un rapporto con il padre, è stato uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica Live.La notizia è già nota da tempo: il cantante 73enne si è riappacificato con la figlia Veronica che, in passato, lo portò ...

Bobby Solo si commuove a Domenica Live : la dedica di Veronica Satti : Domenica Live: l’incontro in diretta tra Bobby Solo e Veronica Satti E’ stato Bobby Solo il primo a fare il suo ingresso a Domenica Live, per raccontare ad un’orgogliosa Barbara d’Urso ciò che è accaduto veramente nel suo animo quando ha potuto abbracciare dopo tanti anni sua figlia Veronica Satti. Il cantante ha precisato che anche per lui erano stati anni durissimi, e quando finalmente ha ritrovato l’ex ...

Veronica Satti/ Video - l'incontro con Bobby Solo e la dichiarazione d'amore di Valentina (Domenica Live) : Veronica Satti è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo. Oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:29:00 GMT)

Veronica SATTI/ Bobby Solo - la fidanzata Valentina e la frecciata a Giulia Salemi (Domenica Live) : VERONICA SATTI è appena rientrata in Italia dal suo viaggio in America, ovviamente per incontrare il padre Bobby Solo. Oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:00:00 GMT)

“Pace fatta!”. Bobby Solo riabbraccia sua figlia Veronica Satti : “Il mio alter-ego” : È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15. Veronica Satti è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente ...