' Vengo prima io' il progetto sull' orgasmo dedicato alle donne

Carlo Conti : "Il lavoro non è più una priorità - prima Vengono mio figlio e mia moglie" : Intervistato dalla rivista Diva e Donna, Carlo Conti è tornato a parlare della perdita di Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo. In particolare il conduttore di Tale e quale show (attualmente in onda ogni venerdì sera su Rai1) ha spiegato di aver deciso, anche dopo la scomparsa dell'amico, di mettere in secondo piano la carriera:In realtà avevo già cominciato a fare alcune considerazioni quando mi sono sposato e quando è natio mio ...