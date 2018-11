Venezia | a 4 anni va in monopattino in piazza San Marco | multato dai vigili

Le sfide pazze di Vienna Cammarota : a 71 anni percorrerà a piedi la Via della Seta - da Venezia a Pechino : 1/25 ...

Venezia : furti ai danni di anziani con tecnica dell'abbraccio - arrestata 17enne romena : Venezia, 13 nov. (AdnKronos) - Nella mattinata di sabato scorso ad Oppeano (Vr), i carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia hanno localizzato e tratto in arresto una 17enne cittadina di origini romene, destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Mi

Venezia : furti ai danni di anziani con tecnica dell'abbraccio - arrestata 17enne romena (2) : (AdnKronos) - La ragazza, nonostante la giovane età, si è dimostrata particolarmente abile nell’asportare i beni di valore tanto che le vittime si accorgevano della loro mancanza solo in un secondo momento. Sono tuttora in corso gli ulteriori approfondimenti investigativi tesi ad individuare i compl

I danni dell’acqua alta a Venezia : Foto e notizie degli ultimi giorni: l'acqua è arrivata a 160 centimetri e si è allagata anche la Basilica di San Marco The post I danni dell’acqua alta a Venezia appeared first on Il Post.

Maltempo Venezia - gravi danni alla basilica di San Marco : “Invecchiata di 20 anni in 24 ore” : “In un solo giorno la basilica è invecchiata di vent'anni, ma forse questa è una considerazione ottimista”: è la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco a Venezia. Il Maltempo di questi giorni non ha risparmiato neppure le opere d’arte: l’acqua è entrata in chiesa e ha bagnato i millenari mosaici del pavimento.Continua a leggere

A Venezia acqua alta nella Basilica di San Marco : danni a pavimento e mosaico. «E' invecchiata di 20 anni» : ... a parte i costi connessi, sta diventando sempre più difficile e potrebbe diventare impossibile, specie in uno scenario di cambiamenti climatici globali che il mondo scientifico considera certi', ...

Maltempo in Veneto : i danni da Belluno a Venezia. VIDEO - : La regione è una delle più colpite dalle forti precipitazioni degli ultimi giorni. Preoccupano i livelli di piena dei fiumi. Nel Bellunese 80mila famiglie senza elettricità, 122mila in tutto il Veneto,...

Maltempo a Venezia - l'acqua alta causa danni a San Marco VIDEO - : La marea lunedì ha raggiunto i 156 centimetri e ha coperto il 75% del suolo cittadino. Quella che è una delle piazze più famose del mondo è immortalata, in un VIDEO diffuso da Storyful, completamente ...

Acqua alta Venezia - danni Basilica S. Marco e due Mirò da 1 mln : Venezia, 30 ott., askanews, - L'eccezionale 'Acqua alta' che ha interessato Venezia ha provocato danni anche al pavimento della Basilica di San Marco e a due arazzi di Joan Mirò, del valore di un ...

Venezia - la basilica di San Marco invasa dall’acqua alta. Il capo dei curatori : “Invecchiata di vent’anni in un giorno” : “In un solo giorno la basilica è invecchiata di vent’anni, e forse sono ottimista”. È la denuncia di Carlo Tesserin, primo procuratore della basilica di San Marco a Venezia, invasa dall’acqua della laguna in quello che è stato il quarto innalzamento più forte della storia (156 centimetri intorno alle 15 di lunedì 29 ottobre). Sono stati allagati decine di metri del pavimento a mosaico di fronte all’altare della ...

Venezia - basilica di San Marco allagata : danni al pavimento in mosaico : Venezia L'acqua della laguna ha allagato ieri anche il corpo principale della basilica di San Marco a Venezia bagnando qualche decina di metri quadri del millenario pavimento a mosaico in marmo di ...

Acqua alta - dramma a Venezia : “gravi danni alla Basilica di San Marco - è invecchiata di 20 anni in un solo giorno. Rischiamo di perdere i preziosissimi mosaici” : “In un solo giorno la Basilica è invecchiata di vent’anni, ma forse questa è una considerazione ottimista“. E’ la denuncia di Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, e Pierpaolo Campostrini, procuratore di san Marco con delega ai Servizi tecnici. La Basilica, infatti, ha subito danni dopo l’allagamento di ieri a Venezia. “La pazienza ha il limite della responsabilità“, scrivono in un ...

Maltempo : Confcommercio Venezia - danni limitati grazie a previsioni precise : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "grazie all'allarme tempestivo e alle previsioni precise, i danni pare siano stati minori rispetto all'entità del fenomeno perchè i commercianti hanno avuto il tempo per organizzarsi. Certo è che non tutto si può sollevare a 160 cm., pertanto dei danni ci sono stati. P

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola