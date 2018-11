Venerdì sciopero dei medici | saltano migliaia di interventi | Rientrato invece lo stop di

Trenitalia - sospeso lo sciopero nazionale di Venerdì 23 novembre : I pendolari italiani possono tirare un sospiro di sollievo: lo sciopero che avrebbe potuto provocare disagi alla...

Fs - sospeso sciopero di Venerdì : È stato sospeso lo sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane dalle 9 alle 17 del 23 novembre 2018, che era stato proclamato da una sigla sindacale autonoma. Lo comunica il gruppo in una ...

Sciopero scuola Venerdì 26 ottobre 2018 : i motivi della protesta : Sciopero della scuola per l’intera giornata di domani, venerdì 26 ottobre: a protestare saranno le organizzazioni sindacali CUB SUR, USI, e SISA. Tra le richieste formulate dai sindacati ci sono gli aumenti in busta paga, le assunzioni del personale scolastico che mirino al ripristino di organici sufficienti, il rispetto della dignità del personale ATA, il diritto alla pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi. Sciopero della scuola ...

Roma : possibile Venerdì da incubo per trasporti - domani sciopero sindacati base : Roma – A Roma venerdi’ 26 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Nella Capitale l’agitazione interessera’ i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...