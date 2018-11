Vela – Regata Zonale Optimist | splendida vittoria di Pezzilli

Vela – Tutto pronto per la Route du Rhum-Destination Guadeloupe : ecco tutti i dettagli dell’attesissima regata : Domani al via la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, regata transatlantica in solitaria che vedrà un numero record di 123 skipper impegnati a percorrere le 3,542 miglia nautiche dalla Baia di Saint Malo in Bretagna a Point-a-Pitre in Guadalupa La Route du Rhum-Destination Guadeloupe per tradizione è una regata a partecipazione prevalentemente francese, anche se la prima edizione è stata vinta dal canadese Mike Birch, ma il 40° ...

Vela – Rolex Middle Sea Race : Maserati Multi 70 e Soldini chiudono la regata al primo posto : L’equipaggio italiano taglia il traguardo in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Prossimo appuntamento per Maserati Multi 70 a Novembre con la RORC Transatlantic Race Alle ore 22.54 58” locali (20.54 UTC) di lunedì 22 ottobre 2018 Maserati Multi 70 ha tagliato per primo il traguardo della 39a Rolex Middle Sea Race, percorrendo le 606 miglia della storica regata maltese in 2 giorni, 11 ore, 54 minuti e 58 secondi. Segue il suo diretto ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : i Nacra 15 completano le qualificazioni - nessuna regata di kiteboarding : La sesta giornata di regate ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto oltre all’assegnazione delle medaglie nel windsurf, anche le ultime tre regate di qualificazione per i Nacra 15, che domani scenderanno in acqua per la Final Race, così come faranno gli atleti del kiteboarding, che oggi però non hanno gareggiato: tutte cancellate le regate sia maschili che femminili. Sofia Tomasoni domani dovrà difendere il secondo posto ...

BARCOLANA fa 50 : per la regata a Vela un'altra edizione da record. : La seconda domenica di ottobre, quest'anno domenica 14 ottobre , le Frecce Tricolori inaugureranno la grande festa della BARCOLANA dopo il solenne alzabandiera in Piazza Unità d'Italia, alle ore 10.30 ...

Vela – Regata del Conero : la 19ª edizione a Pendragon VI – Morandi Group : Regata del Conero, Pendragon VI – Morandi Group vince la 19ª edizione. Numeri in crescita rispetto alle scorse edizioni: centosessantaquattro imbarcazioni a vele spiegate lungo la Riviera del Conero. Tanti appassionati hanno seguito la Regata da terra, in mare divertimento e sana competizione La 19ª edizione della Regata del Conero, appuntamento immancabile con la Vela per la città di Ancona, è un successo: alle 11 di questa mattina, ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : bilancio positivo per l’Italia nel primo test ufficiale sul campo di regata olimpico : La prima tappa di Coppa del Mondo di Vela disputata ad Enoshima si è chiusa per l’Italia con un bottino finale di tre podi conquistati da Tita-Banti (secondi) e Bissaro-Frascari (terzi) nei Nacra 17 e da Di Salle-Dubbini nel 470 femminile. Il bilancio dunque può considerarsi positivo e ciò fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dato che gli atleti hanno gareggiato per la prima volta sul campo di regata olimpico. La ...