Var in Champions | si parte già dagli ottavi di quest’anno?

Champions League - dagli ottavi di finale arriva il Var : Il Var potrebbe essere introdotto in Champions League già a partire dagli ottavi di finale di quest’anno. Lo ha annunciato il presidente della Uefa Ceferin durante la conferenza congiunta con il presidente dell’Eca Andrea Agnelli a Bruxelles. Var Champions League gli aspetti da valutare Ceferin ha parlato di due aspetti da valutare: “Quello arbitrale e quello tecnologico, […] L'articolo Champions League, dagli ottavi di ...

Var in Champions League possibile già dagli ottavi di finale di questa stagione : svolta Uefa! : Var in Champions League dagli ottavi di finale della competizione a partire da questa annata, la svolta è stata annunciata dal presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, durante la conferenza congiunta con il presidente dell’Eca Andrea Agnelli a Bruxelles, ha affrontato uno degli argomenti più caldi di questi ultimi anni, quello relativo al Var. I grandi club europei vorrebbero ...

Genoa - Piatek : 'Il mio futuro sarà in un top club - l'obiettivo è arriVare in Champions' : Il capocannoniere della Serie A Krzysztof Pitek del Genoa, nel weekend in cui la Serie A si ferma per fare spazio agli impegni delle nazionali, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera'. L'...

Italia-USA - il Var debutterà in amichevole : introduzione già agli ottavi di Champions League? : Italia-USA potrebbe scrivere la storia del calcio a livello europeo. L’amichevole internazionale che gli azzurri giocheranno a Genk (Belgio) martedì 20 novembre sarà infatti caratterizzata da una grande novità: per la prima volta, infatti, la UEFA sperimenterà la Var che non è mai stata impiegata nelle competizioni sotto l’egida della Federazione Europea. Si tratta di una sperimentazione che potrebbe permettere di anticipare ...

Al-Khelaifi : «Serve il Var in Champions il più presto possibile» : Il Psg non ha vinto ieri sera a Napoli e ha perso due punti «per due errori dell'arbitro». Così il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, oggi a Rmc Sport L'articolo Al-Khelaifi: «Serve il Var in Champions il più presto possibile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League – Il presidente del PSG è una furia : “penalizzati da errori arbitrali - voglio subito il Var” : Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, commenta stizzito il pareggio dei francesi contro il Napoli: il n°1 del club punta il dito contro l’arbitraggio Tanti episodi dubbi durante Napoli-PSG di ieri notte. Arbitraggio che in più di un’occasione si è ritrovato a dover prendere decisioni delicate, come il rigore concesso al Napoli e quello negato al PSG. Episodi che hanno fatto storcere il naso a Nasser Al Khelaifi, numero 1 del ...

Champions : minacce a "kosoVaro" Shaqiri - salterà Belgrado : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Ottima NoVara - Conegliano e Scandicci insieme : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna abbastanza benevola per le squadre italiane che evitano le corazzate turche e ...