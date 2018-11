Usa | via libera alla carne sintetica | no di Coldiretti e Assocarni

Usa. Blocco di cemento lanciato da un cavalcavia - automobilista colpito muore sul colpo : Joe Shelton, 54 anni, stava andando a lavorare quando è stato travolto da quel masso "simile a un marciapiede" che ha sfondato il parabrezza della sua auto e lo ha centrato alla testa. La polizia di Nashville indaga.Continua a leggere

Il Corriere rivuole via Solferino - Blackstone gli fa caUsa : La sede storica del Corriere della Sera di via Solferino è di nuovo al centro della contesa. Rcs se la vuole riprendere dichiarando nulla la cessione a Blackstone e i fondi americani, che dopo 5 anni ...

Carne sintetica : via libera negli Usa. In vendita dal 2020 : Nonostante l’aumento, registrato negli ultimi anni, di vegetariani e vegani che non consumano Carne o più in generale prodotti di origine animale, in Italia esiste ancora un’ampia maggioranza di persone che consuma Carne di ogni genere. A prescindere dal tipo di Carne si tratta di un alimento di cui pochi riescono a fare a meno. Ed è dagli Stati Uniti che arriva una notizia piuttosto curiosa che si riferisce ad una ...

Gli Usa si preparano a celebrare il Giorno del Ringraziamento : milioni di americani si metteranno in viaggio durante ondata di gelo : Gli Stati Uniti si preparano a celebrare il Giorno del Ringraziamento giovedì 22 novembre, proprio il periodo in cui è attesa un’ondata di gelo, forse la più fredda da un secolo. Secondo le previsioni, in California sono attese piogge, mentre sulla costa est sono attese temperature sotto zero. Tutto ciò nei giorni in cui il traffico è da bollino nero: quasi 55 milioni di americani si metteranno in auto da domani, mentre altri 4,7 milioni ...

Usa - via libera alla vendita della carne sintetica : Presto potrebbe arrivare nei piatti dei consumatori americani la bistecca sintetica. La Food and Drug Administration (Fda), l’ente federale che regola la commercializzazione di alimenti e medicinali, e il Dipartimento per l’Agricoltura (Usda) hanno annunciato congiuntamente il via libera alla vendita della carne ottenuta a partire da colture cellulari. Saranno entrambi gli enti ad occuparsi degli aspetti normativi e di garanzia della ...

La Germania ha vietato di viaggiare nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accUsati di essere coinvolti nell’omicidio di Khashoggi : La Germania ha imposto il divieto di entrare e muoversi nella zona Schengen a 18 cittadini sauditi accusati di essere coinvolti nell’omicidio di Jamal Khashoggi, giornalista e dissidente ucciso nel consolato saudita a Istanbul lo scorso 2 ottobre. La decisione

La Cina risponde alle critiche Usa sui debiti dei paesi in via di sviluppo - : Hua Chunying ha sottolineato che l'assistenza fornita dalla Cina non implica alcuna condizione politica, ma corrisponde pienamente alla volontà dei governi di questi paesi. "Non esiste un paese in ...

Napoli - De Guzman accUsa : “Giuntoli mi ha dato un pugno perchè non volevo andar via” : Napoli, De Guzman è tornato a parlare del suo addio al club partenopeo, a seguito di un colloquio acceso con Giuntoli Ricordate Jonathan De Guzman? L’ex calciatore del Napoli è attualmente in forza all’Eintracht di Francoforte, dove sta giocando con continuità dopo qualche annata deludente. L’ex partenopeo, durante un’intervista al De Volkskrant, ha parlato del suo addio tormentato col Napoli, svelando alcuni retroscena ...

VIRUS SIMIL-POLIO A PAVIA : RICOVERATO BAMBINO DI 6 ANNI/ Le condizioni di salute - negli Usa già 90 casi - IlSussidiario.net : VIRUS SIMIL-POLIO a PAVIA: un BAMBINO di 6 ANNI è stato RICOVERATO al Policlinico San Matteo. Sospetto contagio per infezione da enteroVIRUS D68 , EV-D68, .

Dopo l'omicidio Khashoggi la trattativa tra Usa e Turchia è avviata. Il grande baratto è più che un'ipotesi : La trattativa è avviata. Il "grande baratto" è molto più che una ipotesi. È il terreno su cui il tycoon di Washington e il sultano di Ankara possono trovare un compromesso utile ad entrambi: l'estradizione dell' "imam golpista" in cambio di un atteggiamento accomodante da parte turca sul coinvolgimento dell'erede al trono Saud, il principe Mohammed bin Salman, nell'assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal ...

Silvio Berlusconi rinviato a giudizio : secondo l'accUsa ha pagato le bugie di Tarantini nell'inchiesta escort : La mannaia dei giudici si abbatte su Silvio Berlusconi. Il Cavaliere è stato rinviato a giudizio dal gup di Bari Rosa Anna Depalo per induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria nell'ambito della cosiddetta inchiesta escort. La prima udienza del processo è stata fissata per il 4 febbraio 2019.--Il gup barese ha anche dichiarato la incompetenza territoriale in merito alla posizione dell'ex-direttore dell'Avanti, Walter ...