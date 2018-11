USA | economisti | la ripresa frena | possibile recessione in 2020

USA : economisti - forse recessione in 2020 : L'economia americana rallenterà nel 2019 con un Pil in crescita sul 2%, e il rischio è di una recessione già nel 2020 . Dietro la crescita più debol...

Proibito recarsi negli USA per economisti cinesi : 'minacciano la sicurezza nazionale' : L'economia cinese soffre di sovrapproduzione e di una mastodontica industria statale che non segue le leggi del mercato e si fa forte della copertura dello Stato per tutti i suoi deficit. In compenso,...