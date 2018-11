UniCredit | il piano B di Mustier | scissione tra Italia e asset esteri

ilsole24ore

(Di mercoledì 21 novembre 2018) «One, One bank», era lo slogan con cui Jean Pierrelanciò iltriennale Transform 2019 di. Sarà così anche oltre l’orizzonte del? O in prospettiva la banca si dividerà in due? Senza rischio, un polo basato in Germania con pochi Npl e rating più alto, è l'ipotesi al vaglio del vertice. La banca: no comment, avanti con One Bank...