Un giudice ferma ancora Trump sull' immigrazione

Migranti - giudice federale ferma Trump : 13.33 Un giudice federale americano ha bloccato il provvedimento del governo di Trump che aveva sospeso il diritto di chiedere asilo per i Migranti che attraversano illegalmente il confine Sud degli Stati Uniti. Il giudice, Jon Tigar, ha emesso un provvedimento restrittivo temporaneo, accogliendo il ricorso dell'American Civil Liberties Union e del Centro per i diritti costituzionali che hanno contestato lo stop di Trump alla carovana dei ...

Mamma licenziata Ikea - giudice conferma : 18.10 confermato dal giudice del lavoro di Milano il licenziamento della Mamma lavoratrice da Ikea per "fatti disciplinarmente rilevanti". La donna, separata e madre di due figli uno dei quali invalido, aveva ritenuto il provvedimento "discriminatorio" e chiesto reintegro. Il giudice,a quanto si apprende,si rifà alla precedente ordinanza con cui la richiesta era stata respinta ritenendo i suoi comportamenti "di gravità tali da ledere il ...

Oleodotto Canada-Usa - Donald Trump sconfitto in Montana dove il giudice ferma il progetto caro al presidente : Un giudice del Montana blocca il progetto tanto caro a Donald Trump dell’Oleodotto che dovrebbe collegare il Canada alle raffinerie americane. Una rivincita per Barack Obama e una batosta difficile da digerire per l’attuale presidente Usa che, proprio in questi giorni, è (anche) in altre faccende affaccendato, dagli incendi in California, ai guai giudiziari. IL progetto CONTESTATO DAGLI AMBIENTALISTI – Il giudice distrettuale Brian Morris ...

Asia Argento - ospite al Chiambretti : “Mi hanno licenziata tramite una mail” e riguardo al nuovo giudice afferma che… : L’ospitata cade a fagiolo. Sia per il silenzio seguito alla sua esclusione dalla giuria di X Factor, sia per gli scatti che la vedono avvinghiata a Fabrizio Corona pubblicati dal settimanale Chi. Asia Argento,... L'articolo Asia Argento, ospite al Chiambretti: “Mi hanno licenziata tramite una mail” e riguardo al nuovo giudice afferma che… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Nave Diciotti - Salvini : «Chiesta l’archiviazione - ho fatto bene a fermare i migranti» Il video Le accuse e il giudice anti ong : Il vicepremier era indagato per sequestro di persona, abuso d’ufficio e arresto illegale. «Gioia, soddisfazione. Sono innocente». «Ma il procuratore di Agrigento perché ha indagato?»

BRETT KAVANAUGH CONFERMATO ALLA CORTE SUPREMA/ Ultime notizie - 50 sì e 48 no : passa il giudice scelto da Trump : KAVANAUGH ha i voti per la CORTE SUPREMA. Ultime notizie, oggi è il giorno: l’elezione in serata dopo aver ottenuto la maggioranza ieri in senato, 51 a 49(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:34:00 GMT)

Stanno per riconfermare Asia Argento giudice di XFactor? : Domenica Jimmy Bennett è stato intervistato in diretta da Giletti nella sua, non, Arena e il trattamento ricevuto nel Belpaese dal giovane attore sta facendo discutere il mondo intero; la DailyMailTv ...

‘Ndrangheta stragista - ecco il memoriale del boss Lo giudice : conferma l’accordo con Cosa Nostra nell’attacco allo Stato : nell’attacco contro lo Stato il boss della ‘Ndrangheta Giuseppe De Stefano era d’accordo con i vertici di Cosa Nostra. “Gli accordi con i siciliani e reggini. Gli attentati ai carabinieri”. Il collaboratore di giustizia Antonino Lo Giudice, detto “Nino il Nano”, ha intitolato così uno dei capitoli inseriti in un inedito memoriale consegnato nel giugno 2017 al procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo. Dal suo computer, i ...