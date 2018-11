Un film e due tournée perché amo rischiare

Due statuette degli Oscar per il Miglior film saranno messe all’asta a dicembre : A partire dall’11 dicembre due statuette del premio Oscar per il Miglior film saranno messe all’asta dalla casa d’aste californiana Profiles in History. I due Oscar sono quelli che furono dati al film La tragedia del Bounty nel 1936 e al

UK film Days Italia - a Milano due giorni dedicati alla cultura britannica : da Kemp a Westwood passando per Scarpette Rosse : Appassionati di cinema d’oltremanica, mano alle agende: il 16 e 17 novembre, allo Spazio Oberdan di Milano, si terrà la prima edizione di UK Film Days Italia, due giorni dedicati al cinema britannico tra proiezioni, anteprime e forum. L’evento è anche l’occasione per la presentazione ufficiale dell’associazione Red Shoes, nata a fine 2017 per essere una finestra permanente sul cinema del Regno Unito in Italia con retrospettive e rivisitazioni ...

European film Awards - due film italiani in corsa come Miglior film europeo : Ieri sono state annunciate a Siviglia le candidature per l' European film Awards . Le premiazioni si svolgeranno il prossimo 15 Dicembre. Tra i tanti film in concorso spuntano ben 8 nomination per due ...

Garrone e Rohrwacher - due italiani in gara per il miglior film europeo : Due italiani in corsa per gli European film Award 2018 che verranno consegnati a Siviglia il 15 dicembre. Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher si aggiudicano quattro ...

Picchiano e filmano 17enne - due denunce : ANSA, - BRINDISI, 10 NOV - Avrebbero portato di forza uno studente di 17 anni in una piazzetta di Brindisi e, davanti ai numerosi presenti, gli avrebbero abbassato i pantaloni e lo avrebbero preso a ...

Pezzo di montagna si stacca a due passi dal bus : la frana filmata in diretta : Un gruppo di passeggeri si trova su un bus a Buguias, nella provincia di Benguet nelle Filippine, quando rimane bloccato per una frana. In pochi istanti un Pezzo di montagna frana sulla strada, costringendo il conducente a fare retromarcia tra le urla disperate dei passeggeri. Il forte smottamento causato dalle intense piogge abbattutesi sulla zona per fortuna non ha causato vittime L'articolo Pezzo di montagna si stacca a due passi dal bus: la ...

Reggio film Festival al via - con due ospiti d'eccezione in arrivo da Hollywood : ... evento culturale dal respiro internazionale voluto da Alessandro Scillitani che, fino al 19 novembre, proporrà a Reggio Emilia un fitto calendario di proiezioni, spettacoli, concerti, incontri con l'...

America 7 : Mentana presenta la due giorni sulle elezioni di Midterm. Si inizia col film anti-Trump : America 7 Enrico Mentana lancia la volata (o la gufata, fate voi) a Donald Trump. Il 5 e il 6 novembre prossimi, il giornalista presenterà America 7, una due giorni a stelle strisce con cui La7 accompagnerà il proprio pubblico verso l’esito delle attese elezioni di metà mandato in programma negli Stati Uniti. L’iniziativa, che culminerà con la consueta maratona elettorale del direttore, inizierà con la trasmissione di Fahrenheit ...

'First man' e 'La diseducazione di Cameron Post' due film non perdere : Questa settimana arrivano nelle sale due film importanti: First man con Ryan Gosling una biografia in forma di favola vera dedicata a Neil Armstrong, il primo uomo a sbarcare sulla Luna nel 1969. Da ...

Due bambini di 7 anni abusano di una compagna di 6 : “Lo abbiamo visto fare nei film porno” : Due bambini di 7 anni hanno abusato sessualmente di una compagna di 6 anni dopo aver visto un video porno sul proprio smartphone. È successo nel parco giochi di una scuola luterana dell'Australia del Sud. L'accusa degli esperti: "La scuola doveva intervenire invece di minimizzare l'accaduto". La bambina ha lasciato l'istituto mentre gli aggressori sono tornati tra i banchi.Continua a leggere

HISTORICA film FESTIVAL - Due film di Biennale College - Cinema a Kyoto : Complessivamente, nel corso delle prime sei edizioni, Biennale College – Cinema ha realizzato 19 lungometraggi a seguito 1.640 domande pervenute da ogni parte del mondo. Dal 2016 viene organizzato ...

DUE NEL MIRINO/ Su Iris il film con Mel Gibson (oggi - 28 ottobre 2018) : Due nel MIRINO, il film d'azione in onda su Iris oggi, domenica 28 ottobre 2018. Nel cast: Mel Gibson e Goldie Hawn, alla regia John Badham. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 10:51:00 GMT)

Roberto Benigni sarà Geppetto nel 'Pinocchio' di Matteo Garrone/ "Due sogni che si avverano in un solo film" : Roberto Benigni sarà Geppetto nella versione di 'Pinocchio' di Matteo Garrone. Il regista, felicissimo, ammette: "Sono due sogni che si avverano nello stesso film"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:40:00 GMT)

NINO FRASSICA E LUCIA OCONE/ Giudici a Tale e Qual Show : i due attori presentano il film “Uno di famiglia” : Questa sera NINO FRASSICA e LUCIA OCONE vestiranno i panni di giurati nella nuova puntata di Tale e Quale Show. I due attori presentano il film "Uno di famiglia".(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:38:00 GMT)