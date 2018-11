Un business in crescita | ecco la galassia di Fedez

business nesw : Banca mondiale - crescita Pil della Fyrom al 2 - 5 per cento nel 2018 : Secondo quanto emerge dai dati diffusi oggi nel rapporto della Banca mondiale, l'economia macedone crescerà del 2,5 per cento nel 2018, del 2,9 per cento nel 2019 e del 3,2 per cento nel 2020, ...