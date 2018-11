Ue - Salvini : “Arrivata lettera Bruxelles? Aspettiamo anche quella di Babbo Natale. Ci confronteremo ma vado avanti” : “E’ arrivata la lettera di Bruxelles? Aspetto anche quella di Babbo Natale”. Così il vice premier, Matteo Salvini risponde a chi gli annunciava l’arrivo della lettera di Bruxelles per l’apertura della procedura di infrazione. “Discuteremo educatamente come sempre abbiamo sempre fatto – ha aggiunto – Ci confronteremo. vado avanti. Se qualcuno vuole convincermi che la Fornero sia giusta io non ne sono ...