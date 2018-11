Ue boccia la manovra dell'Italia : verso procedura per debito eccesivo. Moscovici : dialogo indispensabile : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia perché non rispetta la regola di riduzione del debito. In sostanza, l'Italia sta violando le regole del patto di...

La bocciatura Ue della Manovra non spaventa i mercati : I mercati europei reagiscono bene alla bocciatura Ue della Manovra italiana , dimostrando di aver già scontato la notizia. Addirittura lo spread si mostra in calo, retrocedendo a quota +313 punti base,...

Manovra - Forza Italia : "Grave bocciatura Ue. Isolamento per l'Italia" : Forza Italia punta il dito contro il governo. Gli azzurri dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue invitano l'esecutivo, soprattutto la sponda Lega, a riflettere su quanto accaduto e soprattutto sulla fragilità dell'alleanza tra Cinque Stelle e Carroccio. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani lancia l'allarme: "no molto preoccupato. Oggi la Commissione europea esprime l"ennesima valutazione negativa sulla ...

La Ue boccia la manovra italiana «Procedura di infrazione giustificata» I rischi : multa miliardaria e stop ai fondi : Il premier Conte: «Il governo è convinto della validità dell’impianto della manovra: ci confronteremo con Juncker sabato sera

La Commissione Ue boccia la manovra italiana. «Procedura di infrazione giustificata» Lo spread : I mercati lo avevano già previsto , la direzione era quella da settimane, e si sapeva. Ma adesso che c'è la conferma ufficiale la notizia fa comunque rumore: la Commissione europea boccia la manovra ...

Manovra - l'Ocse boccia il governo : "L'Italia è un rischio per l'Europa" : "L'Italia rappresenta un rischio per l'Europa". Presentando l'Economic Outlook 2018 a Parigi, la capo economista dell'Ocse, Laurence Boone, lancia l'allarme ponendo l'accento soprattutto sull'innalzamento dello spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi, anche se almeno per il momento "il contagio è limitato". A preoccupare, però, non è solo il differenziale. Secondo il report, infatti, "la crescita economica dell'Italia ha perso slancio e ...

La Ue boccia la manovra dell’Italia : verso la procedura d’infrazione sul debito : La Commissione europea conferma la bocciatura della manovra: l’Italia viola la regola di riduzione del debito. L’apertura di una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è quindi giustificata...

Piazza Affari rallenta dopo la bocciatura della manovra : In rialzo anche le altre Borse europee. In luce tutto il comparto bancario dopo la debolezza della vigilia. In calo l'euro sotto 1,14 dollari mentre il petrolio prende la via del rialzo...

Bruxelles boccia la manovra italiana - la commissione apre la strada ad una procedura per deficit eccessivo. Salvini : Ci giocano contro : L'economia italiana è sana, se qualcuno ci gioca contro, vuol dire che ha interessi economici. Il problema non è la manovra. La Ue ha taciuto su manovre che hanno danneggiato il Paese, ora mi ...

Ue boccia la manovra e chiede subito procedura su eccesso deficit : Roma, 21 nov., askanews, - bocciatura con immediate conseguenze negative dalla Commissione europea sulla manovra di Bilancio dell'Italia. "Dopo aver valutato il documento programmatico di bilancio ...

Ue boccia la manovra dell'Italia : «Porterà nuova austerità» : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia. Bruxelles ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di legge di bilancio 2019 e di concludere che l'Italia non...

Ue boccia la manovra dell'Italia : «Porterà nuova austerità» : La Commissione europea ha bocciato la manovra dell'Italia. Bruxelles ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di legge di bilancio 2019 e di concludere che l'Italia non...

Manovra 2019 - arriva la bocciatura Ue : “grave violazione regole” : (Foto Ansa) Era attesa ed effettivamente così è andata: la Commissione Ue ha bocciato la Manovra 2019 messa a punto dal Governo Lega-5stelle. Secondo quanto stabilito nella riunione del collegio dei commissari, la Commissione europea ha definitivamente e totalmente rigettato il documento programmatico di Bilancio del governo italiano per il 2019. “La nostra analisi di oggi – rapporto 126.3 – suggerisce che il criterio del ...

L'Unione europea boccia la manovra : si va verso la procedura d'infrazione : Secondo Bruxelles, l'Italia non ha rispettato il criterio del debito. Il premier Conte:il governo è pronto ad un "confronto...