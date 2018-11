U&D | Federico Rubini potrebbe tornare in studio a corteggiare Teresa

Blastingnews

: Non c’è nulla su questa terra che debba essere più apprezzato della vera amicizia. The U.S. and #Italy are building… - statedeptspox : Non c’è nulla su questa terra che debba essere più apprezzato della vera amicizia. The U.S. and #Italy are building… - Linkiesta : In Italia abbiamo un problema di smaltimento dei rifiuti. Nei paesi seri il modello non è la discarica, ma il ricic… - GillesCioni : Mi paria d’esse vultatu qualchì mesi fà... I mio fratelli nant’u terrenu, una squadra di lioni, un imbienza è una g… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) L'eliminazione dell'ex corteggiatore, nellodi Uomini e Donne, ha fatto molto discutere il fedele pubblico del people show condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo sembrava essere molto in sintonia con la tronista da lui corteggiata:Langella. Quest'ultima, che ricordiamo essere stata un'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, ha deciso di eliminarein seguito ad alcune importanti segnalazioni riportate direttamente da Karina Cascella. Secondo le rivelazioni della Cascella,frequentava un'altra ragazza al di fuori delloMediaset di Uomini e Donne malgrado la sua conoscenza già avviata con la tronista napoletana. Se sino a qualche settimana fa sembrava non esserci alcuna speranza di rivedere il ragazzo alla corte della Langella, oggi la situazionecambiare: a far trapelare questa ipotesi è un recente commento ...