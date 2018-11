Ubisoft fa marcia indietro sulla censura a Rainbow Six Siege | vincono i giocatori

optimaitalia

(Di mercoledì 21 novembre 2018)Sixnon avrà alcuna modifica eper il mercato asiatico. La decisione diarriva in seguito alle polemiche della community. Diverse settimane fa infatti il publisher aveva annunciato una serie di cambiamenti estetici in arrivo nella versione per il mercato asiatico di Tom Clancy'sSix.Gli sviluppatori infatti avevano previsto la rimozione dei riferimenti a sangue, sesso e gioco d'azzardo per il lancio del gioco sul mercato asiatico, maha cambiato idea e lancerà lo stesso titolo nella sua versione integrale. La reazione della community è stata veramente inaspettata visto che in pochi giorni il gioco è stato massacrato su Metacritic.Ipiù appassionati del titolo infatti non hanno proprio apprezzato la scelta didi adeguare il gioco alle regole del mercato asiatico, che avrebbe avuto conseguenze anche...