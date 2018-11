Trono Over | Tina e Gianni contro Gemma | bacia Paolo e scoppia il caos

Maria De Filippi disintegra David. L'equivoco bestiale al Trono Over : David Scarantino si imbatte nella furia di Maria De Filippi al Trono Over di "UominieDonne". Il 41enne genovese è arrivato negli studi di Via Tiburtina quest'anno e si pensava a un ricambio ...

Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.

U&D - spoiler Trono Over : Tina alza il vestito di Gemma : Venerdì 16 novembre c'è stata una nuova registrazione del trono over e, secondo quanto riporta il sito 'Il vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. In particolare, si è venuti a sapere che c'è stato uno nuovo scontro tra Tina e Gemma, con l'opinionista che è arrivata ad alzare il vestito della 'rivale' lasciandola con le mutande in bella vista. Le polemiche non riguardano sola Tina e Gemma ma anche la dama Angela, ...

Trono Over : Sossio e Ursula si sono rivisti da soli. Ecco cosa è successo : Sossio e Ursula, arriva il colpo di scena. Non l’abbiamo ancora visto in tv, perché è successo tutto nell’ultima registrazione del Trono over, dove, dopo aver chiuso a Temptation Island Vip, sono tornati entrambi. Il “reality dei sentimenti” condotto da Simona Ventura ha dato la botta di grazia alla storia tra la dama e il cavaliere ed ex calciatore di Campioni, che già scricchiolava. Più volte ospiti nello studio di Maria De Filippi che li ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Over : Ursula confusa dalla supplica di Sossio : Lo scorso 16 novembre è stata registrata una nuova puntata Trono Over di Uomini e Donne. Secondo le Anticipazioni, una coppia che sembrava essere al capolinea fino a qualche settimana fa, si è trovata nuovamente molto vicina: stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che si erano lasciati nel falò di confronto di Temptation Island Vip a causa del comportamento tenuto da lui durante il docu-reality. Da allora, Ursula aveva confermato di ...

Trono Over - Tina alza la gonna a Gemma davanti a tutti e la scena viene censurata : Al Trono over di Uomini e Donne gli scontri fra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono diventati praticamente all’ordine del giorno, ma nell’ultimo periodo si sono fatti anche fisici, violenti, al punto da costringere Maria De Filippi a intervenire. Lo abbiamo visto anche di recente quando la lite, l’ennesima, tra l’opinionista e la dama del programma è scoppiata per via della ‘mummia’, il fantoccio che Tina usa in studio per prendere in giro Gemma ...

Uomini E Donne Trono Over : scontro tra Gemma e Rocco; Angela vuole cacciare i figli di Romano. Guarda il VIDEO : Oggi Uomini e Donne: Gemma e Rocco litigano, lui sbottona la camicia Torna una nuova settimana di Uomini e Donne che, come di consueto, parte con il Trono Over. Ovviamente, la puntata ha inizio... L'articolo Uomini E Donne Trono Over: scontro tra Gemma e Rocco; Angela vuole cacciare i figli di Romano. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - al Trono Over Angela vuole cacciare i figli di Romano : la De Filippi la massacra : L'ennesima strana richiesta della dama Angela al Trono over di Uomini e donne ha costretto Maria De Filippi a intervenire per placare gli animi in studio. Già in passato la dama è stata aspramente ...

Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.