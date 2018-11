Tredicesima giornata di Serie A | tutto quello che non sapete | numeri e curiosità

Diretta Serie A - Tredicesima giornata su Dazn e Sky : c'è il derby Genoa-Sampdoria : Dopo la sosta per la Nations League, torna a disputarsi il campionato di calcio italiano. La Serie A è ormai giunta alla tredicesima giornata e la classifica sta iniziando a delinearsi. Al primo posto c'è ancora la Juventus che quest'anno è inarrestabile. Questo turno di campionato verrà giocato il 24-25-26 novembre e i big-match sono due: Lazio-Milan e Genoa-Sampdoria. Per vedere in Diretta queste partite si potrà usare Sky o Dazn. Dove vedere ...