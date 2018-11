Tre All In Power Christmas Edition | 8 | 49€ invece di 9 | 99 se ne attivi due

http://feedproxy.goo

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Tre All Inè l’offerta dell’operatore cinese per festeggiare il Natale 2018. La proposta consiste in uno sconto se si attivano due All In, la prima a prezzo pieno di 9,99€, la seconda a 6,99€ per un totale di 16,98€ oppure di 8,49€ per ciascuna tariffa. L’offerta natalizia di 3 Italia si può attivare on-line oppure in negozio, a differenti condizioni. Se effettuata online, l’attivazione è gratuita con o senza portabilità del numero. All Inè attivabile esclusivamente con carta di credito, conto corrente o carta conto e impegno di 24 mesi. Sono inclusi sei mesi gratuiti di Apple Music. Tre Play 50 Unlimited Web per tutti: minuti illimitati e 50GB a 7€ Play60 Black Week di 3 Italia: 1000 minuti e 60GB a 7€ Tre All In: dettagli e costi All Inoffre 60 GB e minuti illimitati al costo di 9,99€ al ...