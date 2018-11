Trapani | controlli al mercato ittico | sanzioni e sequestri

liberoquotidiano

: RT @TelevalloMazara: TRAPANI, SERVIZI DI CONTROLLO DEI VIGILI URBANI... - RDilluvio : RT @TelevalloMazara: TRAPANI, SERVIZI DI CONTROLLO DEI VIGILI URBANI... - TelevalloMazara : TRAPANI, SERVIZI DI CONTROLLO DEI VIGILI URBANI... - PrimapgSicilia : Trapani: Controlli della Polizia Municipale su uso cellulare durante guida - Prima Pagina Trapani -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - E' del sequestro di oltre 85 kg di pesce "posto in vendita dagli abusivi su improvvisati banconi in legno, in sprezzo delle previste norme igieniche e in assenza di qualsivoglia indicazione sulla provenienza del pescato" e diper diversi pescatori il bilancio