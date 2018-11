Tra due giorni è il Black Friday

Premier League : il Manchester United giocherà due match in AusTralia la prossima estate : Il Manchester United ha annunciato che giocherà due gare con il Perth Glory e il Leeds United come parte del suo tour pre-campionato del 2019. I due appuntamenti, i primi annunciati del programma del 2019 dello United, si disputeranno all’Optus Stadium di Perth, con il club di casa, Perth Glory sabato 13 luglio e con il Leeds United mercoledì 17 luglio. Questa sarà la quinta visita del club in Australia, la prima risale al 1967 ...

Nudo emotivo - quando l’incontro Tra due anime mette a nudo il proprio essere : Dall’incontro con una persona si possono generare uno spettro infinito di variabili e varianti. Emozioni, sentimenti, desideri: un individuo può comunicare attraverso il proprio corpo, ma anche tramite la sua anima. Ed è in virtù di questo, che i rapporti tra due persone possono tramutarsi in esperienze concrete di vita che lasciano un segno indelebile. Chi l’ha detto che l’incontro più intimo possa essere esclusivamente di natura sessuale? Se ...

Taranto. Violenza sessuale su due adolescenti : arrestato gestore di una palesTra : Taranto è sotto choc per l’arresto di un insospettabile. Si tratta di un uomo di 47 anni. Il gestore di

Giulia De Lellis e Irama beccati per le vie di Verona : forte complicità Tra i due : Giulia De Lellis e Irama beccati per le vie di Verona tra abbracci e baci Giulia De Lellis e Irama sono stati di nuovo beccati insieme. Questa volta la coppia si è concessa una passeggiata tra le vie di Verona, città dove vive l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Qui vive anche Andrea Damante, ex […]

Un duetto di Lady Gaga e Bono degli U2 in palio per beneficenza - come partecipare e inconTrare le due star : Un fortunato o una fortunata benefattrice potranno vincere un inedito duetto di Lady Gaga e Bono degli U2. E non sarà semplicemente una canzone composta dalle due superstar americane, ma perfino ispirata dal vincitore del premio, messo in palio dalla fondazione RED di Bono. Un brano originale e dedicato a chi lo ispirerà è ciò che i due artisti hanno voluto regalare alla persona che risulterà fortunata vincitrice di una campagna di raccolta ...

Il Volturno Tracima e Travolge auto : due donne salvate dai vigili del fuoco : È stato un vero e proprio miracolo quello avvenuto stamattina, intorno alle sette, in località Torcino, nel comune di Capriati a Volturno, lungo la provinciale 11 detta...

Carabinieri - sequesTrate decine di tonnellate di olio exTravergine di oliva. Due denunce : Centocinque aziende controllate, e 46 di queste risultate irregolari per violazioni di natura penale e amministrativa. decine di tonnellate di olio extravergine di oliva sottoposte a sequestro penale o amministrativo e due denunciati. È il bilancio della operazione “campagna di controllo oleario 2018” condotta nelle scorse settimane dai Carabinieri per la tutela agroalimentare. Gli accertamenti presso frantoi e aziende olearie sono stati ...

Vittoria - due discariche di pneumatici in conTrada Giardinazzo : La Polizia municipale scopre due discariche di pneumatici in contrada Giardinazzo. Dispenza: “Nessuna tolleranza verso i criminali".

Gessica Notaro insultata sul web da ultrà animalisti. Due denunciati : Rimini, 20 novembre 2018 - «Sei la donna ciclope», «Prego Dio che ti arrivino altre disgrazie». Sono soltanti alcuni degli insulti lanciati sul web da 'ultrà' animalisti , nei confronti di Gessica ...

Via Perlasca - Bucci : due settimane per riaprire la sTrada : Due settimane per demolire le macerie. Il sindaco: a Natale “liberati” dagli ingorghi i quartieri del ponente grazie a strade di sponda, portuali e collegamenti con A10

Rifiuti - l’ultimo duello Tra i leader. Poi il «patto» (senza inceneritori) Conte : «La Terra dei fuochi diventerà Terra dei cuori» : Conte: nel contratto gli inceneritori non ci sono. Salvini salta la presentazione per un impegno al Quirinale

MotoGP - Test Valencia 2018 : tutti in pista con le moto 2019 per due giorni di grande importanza - Tra volti nuovi e cambi di casacca : Dopo la scorpacciata di pioggia del fine settimana, i piloti si preparano per la due-giorni di Test previsti a Valencia martedì 20 e mercoledì 21 (le previsioni meteo, state tranquilli, prevedono sole e buone temperature). Sono in arrivo 12 ore complessive (sei per giornata, suddivise in due turni da tre ore) di capitale importanza in vista della prossima annata. I piloti della motoGP, infatti, saranno impegnati sul tracciato intitolato a ...

U&D - anticipazioni trono classico : prime tensioni Tra i due tronisti Andrea e Ivan : Il percorso a Uomini e Donne è appena iniziato per Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, eppure tra i due non sembra già esserci una buona intesa. Stando alle anticipazioni della registrazione del 15 novembre, infatti, i tronisti, reduci da Temptation Island, sarebbero andati incontro alle prime incomprensioni, affrontate in modo tutt'altro che cordiale e rimaste apparentemente irrisolte. Andrea e Ivan litigano per Barbara Andrea Cerioli ha dimostrato ...

Casting per due cortomeTraggi da girarsi a Firenze e a Milano : Sono aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di due interessanti cortometraggi, che verranno prodotti uno da Fair Play e l'altro da Veleno Production. Le riprese verranno effettuate in entrambi i casi agli inizi del prossimo anno, rispettivamente a Firenze e a Milano. Un corto prodotto da Fair Play Per la realizzazione di un cortometraggio di genere thriller-psicologico si selezionano attori e attrici. Le ...