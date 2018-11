Torna il maltempo | attese piogge e nubifragi | le zone colpite

Maltempo - Piogge e Tornado : Centro-Sud nel caos : I talia ancora flagellata dal Maltempo , in particolare al centro sud e già si registrano i danni. A Caserta un forte nubifragio abbattutosi sulla città ha causato il distacco di una porzione di ...

Maltempo - Centro/Sud in ginocchio : 3 Tornado in 8 ore tra Calabria - Salento e Salerno - tanti feriti. Danni a Roma e alla Reggia di Caserta - allarme per le dighe dell’Appennino [FOTO e VIDEO] : 1/29 Salerno ...

Maltempo - Torna la pioggia a Isernia : straripa il fiume Sordo : Dopo alcune ore di tregua è tornata la pioggia in tutta la provincia di Isernia. Il livello di guardia è alto soprattutto nelle zone a ridosso dei fiumi. Il Volturno, in particolare, è il sorvegliato speciale ed ha già rotto gli argini invadendo le aree periferiche di Venafro e Sesto Campano allagando scantinati e pianoterra di molte abitazioni. Due persone, sorprese in auto dall’onda di piena, sono state tratte in salvo dai vigili del ...

Campania : maltempo a Salerno - enorme tromba marina (Tornado) davanti alla citta' [VIDEO] : Giornata di forte maltempo per il sud Italia, dove sono stati ben 3 tornado nell'arco di poche ore, su tre differenti aree : il primo nel crotonese dopo le 08.00, il secondo nel Salento alle 10.30 e...

Maltempo al Sud - lo scirocco flagella lo Jonio : enorme Tornado nel Salento - gravi danni [LIVE] : Dopo aver colpito la Calabria jonica, vicino Crotone, a Cutro, un altro tornado s’è abbattuto stamattina nel cuore del Salento meridionale, tra Casarano e Taurisano: lo scirocco alimenta fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, con temperature eccezionalmente elevate per il periodo (tra +20 e +21°C su tutta la penisola salentina), e raffiche di vento molto forti (89km/h a Gallipoli, 78km/h a Lequile, 68km/h a Tuglie, 63km/h a Veglie ...

Previsioni Meteo Europa - weekend di caldo nel Mediterraneo ma lunedì 26 Tornano freddo e maltempo. Artico infuocato per tutta la settimana [MAPPE] : 1/17 ...

Maltempo in Puglia : grosso Tornado in Salento - a Taurisano [VIDEO] : Giornata di forte instabilità per il sud Italia, in particolare sull'asse Calabria-Puglia dove sono presenti condizioni fortemente instabili che facilitano la formazione di fenomeni violenti come...

Maltempo Calabria - Crotone in ginocchio : Tornado devasta Cutro - case e auto distrutte [FOTO e VIDEO] : 1/21 ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo al Sud Italia : attenzione a nubifragi - forte vento - grandine e Tornado : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo in tutt’Italia con freddo e neve al nord e forte scirocco e nubifragi al Centro-Sud, proprio qui l’emergenza sembra proseguire anche oggi, martedì 20 novembre. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha lanciato una pesante Allerta di livello 2 per il Sud Italia, l’estremo sud della Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l’Albania e l’estremo nord-ovest della Grecia per ...

Maltempo Trieste : Torna la Bora - raffiche fino a 116 km/h : A Trieste, dalla notte scorsa, la Bora soffia in modo sostenuto, con raffiche fino a 116 km/h: il vento non sta causando danni, salvo oggetti caduti da edifici e tetti, per i quali sono intervenuti i vigili del fuoco. Si registra pioggia a tratti e un calo termico: le precipitazioni aumentano in direzione Est della regione, nevica a Tarvisio, e Forni di Sopra e Sella Nevea sono coperte di neve, riporta l’Osmer Arpa Fvg. Si segnalano ...

Tornano il maltempo e le bombe d'acqua - dalle 17 è allerta arancione in Campania : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una allerta meteo arancione su gran parte della regione a partire dalle ore 17 di oggi e per le successive 24 ore, in considerazione del quadro ...

Maltempo : in Sardegna Torna l'incubo nubifragi - allerta arancione e scuole chiuse : In gran parte della Sardegna durerà almeno fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale che ha anche emesso un avviso di codice arancione , criticità ...

Maltempo Veneto : Zaia nominato commissario - “l’obiettivo è Tornare come prima e più di prima” : “Mai come in questo caso vale il vecchio motto: pancia a terra e lavorare. I Veneti, e io con loro, ci sono abituati da sempre. Comincio un lavoro che in questi giorni drammatici è stato di fatto già improntato, e che costituisce una grandissima sfida il cui obbiettivo è tornare come prima e più di prima”: lo ha dichiaraoo dice il Presidente della Regione, Luca Zaia, nominato oggi commissario Delegato per gli interventi a seguito del Maltempo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : l’acqua potabile Torna in 2 comuni dell’Udinese : Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana. E’ ritornata potabile l’acqua anche nei comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, ...