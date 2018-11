eurogamer

: Toki fa il suo ritorno dopo 25 anni: ecco il trailer di lancio. #Toki - Eurogamer_it : Toki fa il suo ritorno dopo 25 anni: ecco il trailer di lancio. #Toki -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Annunciato per la prima volta nel lontano 2009, il remake disviluppato da Golgoth71 si appresta a uscire domani su Nintendo Switch, in una edizione fisica edita da Microids.Il gioco arriverà sul Nintendo eShop il prossimo 4 dicembre, e per festeggiare ilimminente Microids ha pubblicato ildidel, utile per gustarsi alcune sequenze di gameplay tratte dal titolo.di seguito i dettagli della Retrocollector Edition, che include alcuni preziosi contenuti fisici che saranno estremamente graditi dai fan di vecchia data:Che ne pensate disu Nintendo Switch? Avevate giocato al titolo originale?Read more…