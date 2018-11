This is the Police sarà disponibile su dispositivi mobile dal 13 dicembre

This War of Mine Stories : disponibile il nuovo episodio The Last Broadcast : This War of Mine di 11 Bit Studios ha appena ricevuto il secondo di tre nuovi episodi DLC come parte della sua serie 'Stories', The Last Broadcast, ora disponibile su PC.Come riporta Eurogamer.net, nonostante sia stato pubblicato nel lontano 2014, 11 Bit Studios ha continuato a supportare This War of Mine, espandendo il suo universo acclamato dalla critica con una varietà di nuovi aggiornamenti. La sua prima offerta di DLC risale al 2016 con The ...

The Witcher - Dying Light - This War of Mine e altri giochi in offerta su Steam per celebrare l'indipendenza della Polonia : Su Steam sono comparse delle interessantissime offerte che riguardano i giochi sviluppati da studi polacchi.Le offerte sono state rese disponibili per celebrare un'importante ricorrenza, ovvero i cento anni dell'indipendenza della Polonia. Come potete facilmente immaginare, all'interno delle promozioni sono presenti i titoli della serie di The Witcher, ma non solo.Nell'elenco dei titoli, che potete vedere per intero sulla pagina Steam dedicata, ...

This Is the Police 2 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo aver stanato il crimine e la corruzione su PC, ora, finalmente potrete farlo anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One e non dovrete mai arrendervi. È finalmente giunto il momento di calarsi nei panni del nuovissimo sceriffo di Sharpwood in This is the Police 2, ora disponibile su tutte le piattaforme.Così come il primo capitolo, This Is the Police 2 mescola il genere avventura e gestionale e questa volta gode di ulteriori ...