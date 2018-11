Thirty Seconds To Mars al Rock in Roma il 3 luglio | la band di Jared Leto è il primo

Thirty Seconds to Mars - quattro concerti in Italia a luglio : si parte il 3/07 a Roma : Un nuovo nome bisogna ora aggiungere alla lista delle band che suoneranno in Italia nell'estate 2019: nel mese di luglio si terranno i concerti dei Thirty Seconds to Mars che si esibiranno nel nostro Paese con ben quattro appuntamenti dal vivo. 3 luglio, Roma, Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica) 4 luglio Padova, Gran Teatro Geox (Arena Live) 6 luglio, Pistoia, Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) 7 luglio Barolo, Collisioni ...

I Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019 per 4 concerti : i biglietti in prevendita : Tornano i Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019. La band statunitense fondata dai due fratelli Jared Leto e Shannon Leto ha aggiunto quattro date a Roma, Pistoia, Padova e Barolo per il prossimo luglio. I Thirty Seconds to Mars sono già stati spesso in Italia, l'ultima volta lo scorso 8 settembre a Milano in occasione del Milano Rocks che si è svolto presso l'Open Air Theatre dell’Area Expo Experience di Rho (MI). La band ha partecipato ...

I Thirty Seconds to Mars torneranno live in Italia la prossima estate con 4 concerti : Yessa! The post I Thirty Seconds to Mars torneranno live in Italia la prossima estate con 4 concerti appeared first on News Mtv Italia.

Poker di concerti in Italia per i Thirty Seconds to Mars : ecco info - dettagli e biglietti : I Thirty Seconds to Mars tornano in Italia a luglio con 4 concerti imperdibili a Roma, Padova, Pistoia e Barolo: ecco dettagli e info utili I Thirty Seconds to Mars tornano in Italia con quattro nuovi concerti il prossimo anno. La band, capitanata da Jared Leto, farà tappa il 3 luglio al Rock in Roma (Auditorium Parco della Musica – Cavea) in collaborazione con Fondazione Musica Per Roma, il 4 a Padova al Gran Teatro GEOX (Arena Live), il ...