Test Motogp Valencia 2018 streaming video e tv | Vinales primo | bandiera a scacchi!

MotoGp – Test Valencia - Bagnaia euforico : “sono andato bene! Ecco il lavoro che abbiamo fatto e su cosa devo migliorare” : Bagnaia soddisfatto ed euforico al termine della sua prima esperienza in MotoGp: le parole del campione del mondo di Moto2 al termine dei due giorni di Test a Valencia L’esordio di PEcco Bagnaia in MotoGp è stato soddisfacente per il giovane campione del mondo di Moto2. Il pilota italiano dell’Academy VR46 è stato tra i protagonisti delle due giornate di Test IRTA a Valencia. Un primo impatto positivo con la categoria regina ...

MotoGp – Test Valencia - Dovizioso ritrova il sorriso : le parole del forlivese fanno sognare i tifosi Ducati : Andrea Dovizioso finalmente soddisfatto ai Test di Valencia: le parole del Ducatista al termine dei due giorni di lavoro sul circuito Ricardo Tormo Sono ufficialmente terminate le prime due giornate di Test IRTA di MotoGp: i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista oggi, per la seconda giornata di lavoro sulle loro moto in vista della stagione 2019. Tanto lavoro sul circuito Ricardo Tormo per i campioni delle due ruote ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : seconda giornata. Maverick Vinales precede Dovizioso e Marquez - Petrucci 5° - Morbidelli 6° - Rossi 9° : Si sono concluse le due giornate di Test di Valencia riservate alla MotoGP. Dopo una mattinata nella quale sostanzialmente non si è vista azione in pista dato che l’asfalto era ancora bagnato dalla pioggia di ieri, il pomeriggio ha visto i piloti sfruttare il tracciato fino all’ultimo minuto disponibile. Il più veloce di questo mercoledì è risultato, come ieri, Maverick Vinales (Yamaha) con il tempo di 1:30.757, distanziando Andrea ...

MotoGp – Woollentiny Rossi ruba la scena a Valentino ai Test di Valencia [GALLERY] : Valentino Rossi in ombra ai test di Valencia: Woollentiny Rossi ruba la scena al nove volte campione del mondo sul circuito Ricardo Tormo E’ attualmente in corso la seconda giornata di test IRTA a Valencia: dopo la prima sessione disputata ieri sul circuito Ricardo Tormo, che ha dato ai piloti e ai team primi dati importanti per lavorare sodo sulla moto da usare per la stagione 2019, i campioni della categoria regina sono tornati in ...

MotoGp - Test Valencia – Sensazioni positive in casa Yamaha - ma Uccio porta tutti con i piedi per terra : “direzione giusta - ma…” : Uccio Salucci riporta tutti con i piedi per terra: il braccio destro di Valentino Rossi consapevole del tanto lavoro da fare in casa Yamaha Si è disputata ieri la prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp: al termine della sessione, interrotta con un po’ di anticipo a causa dell’arrivo della pioggia, il più veloce in pista è stato Maverick Vinales, seguito da Marquez e Rossi. Giornata positiva in casa Yamaha: i piloti hanno ...

LIVE MotoGP - Test Valencia 2018 in DIRETTA : 21 novembre - il day-2 in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test a Valencia per la MotoGP. Dopo una prima giornata condizionata parzialmente dalla pioggia che ha sostanzialmente dimezzato il lavoro programmato dai team, oggi verranno Testate le moto in configurazione 2019 per iniziare a capire quale direzione prendere per lo sviluppo delle nuove componenti. Le Yamaha ufficiali hanno portato a Valencia due evoluzioni di motore per la ...

