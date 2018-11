Terrorismo | arrestato un ragazzo di 23 anni | È dell' Isis

Terrorismo : Milano - arrestato 22enne egiziano militante Isis : La Polizia di Stato ha eseguito a Milano, con l'utilizzo del Nocs, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale dell'Aquila nei confronti di un 22enne cittadino egiziano, ritenuto organico al sedicente Stato islamico e per ciò accusato di associazione con finalità di Terrorismo internazionale e istigazione e apologia del Terrorismo. Le indagini, estremamente complesse ed ...

Terrorismo : Milano - arrestato 22enne egiziano militante Isis : La Polizia di Stato ha eseguito a Milano, con l'utilizzo del Nocs, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale dell'Aquila nei confronti di un 22enne cittadino egiziano, ...

Terrorismo - arrestato un ventenne richiedente asilo : inneggiava all'Isis : In Italia era arrivato ad inizio anno, trasferito come richiedente asilo in una struttura d'accoglienza a Montichiari, nel Bresciano. Viveva in un appartamento con altri tre immigrati un bengalese di ...

Terrorismo - richiedente asilo del Bangladesh arrestato per apologia nel Bresciano : In Italia era arrivato ad inizio anno, trasferito come richiedente asilo in una struttura d’accoglienza a Montichiari, nel Bresciano. Viveva in un appartamento con altri tre immigrati un bengalese di 20 anni che è stato prelevato dalla Digos della Questura di Brescia e dalla Guardia di Finanza e portato in carcere su ordinanza di custodia cautelare. È accusato di apologia del Terrorismo. “Non mi ero accorto di nulla”, dice il ...

Terrorismo : arrestato richiedente asilo : ANSA, - BRESCIA, 13 SET - Un ventenne del Bangladesh, in Italia come richiedente asilo, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare a Montichiari, nel Bresciano, da Polizia e Guardia di ...

Brescia - richiedente asilo arrestato per apologia di Terrorismo : Postava foto su Facebook inneggianti al terrorismo, anche in concomitanza con gli attentati di Londra, Barcellona e New York del 2017, a scopo propagandistico. Per questo motivo un uomo di vent'anni, ...

Terrorismo : richiedente asilo arrestato per apologia nel Bresciano : Milano, 13 set. (AdnKronos) - La Guardia di finanza e la polizia di Brescia hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 20 anni, richiedente asilo in Italia, per il reato di apologia di Terrorismo. Le forze dell'ordine, monitorando un profilo Facebook utilizzato per la propaganda del Terrorismo d