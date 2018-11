TerraXCube | dalle tempeste sulle vette dell’Himalaya al caldo torrido dei deserti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 novembre 2018) La sicurezzapiste da sci. In gara, quando si toccano le maggiori velocità. Ricerca e know-how di aziende leader del settore insieme per il «Safety Innovation Summit». Appuntamento in Alto Adige, l’11-12 dicembre, per 48 ore dedicate a creare un gruppo di lavoro permanente per lo sviluppo sostenibile della sicurezza durante le gare. Obiettivo di indagine: le protezioni a bordo pista, innanzitutto, ma anche tutti gli aspetti che riguardano la gestione dell’impianto. Un Summit organizzato da NOI Techpark in collaborazione con la FISI e l’organizzazione della Coppa del Mondo di Sci della Val Gardena, che vedrà la partecipazione di enti di ricerca e imprese private. Il Summit partirà da NOI Techpark, il nuovo parco tecnologico di Bolzano, dove già lavorano insieme imprese innovative e istituti di ricerca, per poi spostarsi sulla mitica «Saslong»in Val Gardena, che proprio in quei ...