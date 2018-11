Terra dei Fuochi | parla Cantone ' Tanti buoni propositi | ora i fatti'

Terra dei cuori - è polemica su Conte : E così, per alcuni il premier diventa "la candid camera più grande del mondo", uno che "non sa dove si trova", "trascinato lì per caso per l' ennesimo spot con sorriso incorporato ", ma "senza ...

Terra dei Fuochi - Bonelli (Verdi) : “Conte la chiama la ‘Terra dei cuori’? Locuzione pessima - da cantanti neomelodici” : “Il presidente del Consiglio Conte ha ribattezzato la Terra dei Fuochi con “Terra dei cuori”? E’ una Locuzione pessima. Nemmeno un cantante neomelodico la userebbe. E’ vero che siamo nella Terra dei cantanti neomelodici, quindi il cuore, il romanticismo…ma qui stiamo parlando di una cosa seria“. Così, ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, Angelo Bonelli dei Verdi commenta le ...

Il grande Fratello Vip tra Terra dei cuori e coppie di fuoco : Non sono io che fuggo dalla realtà, è lei che fugge da me. Lo diceva Bufalino ma potrebbe benissimo adattarsi ai tempi in cui viviamo: lo spread vola, le nazioni europee litigano, il cancelliere austriaco amato dai sovranisti spinge per una procedura d'infrazione contro l’Italia, le strade italiane

Terra dei Fuochi - dai droni all’esercito : cosa prevede il Protocollo : Terra dei Fuochi, dai droni all’esercito: cosa prevede il Protocollo L’intesa firmata a Caserta dal premier Conte e da 7 ministri, tra cui Di Maio e Salvini, punta alla prevenzione, con il coinvolgimento di Asl e medici di base, e alla sorveglianza dei punti più sensibili come i siti di lavorazione dei rifiuti a rischio di roghi ...

Il vertice a Caserta non spegne la Terra dei Fuochi : L'opinione pubblica è giustamente allarmata dai recenti e numerosi incendi in impianti di gestione dei rifiuti, che stanno colpendo ormai l'Italia da Nord a Sud. Il Governo ha provato a correre ai ripari con la firma del protocollo sulla Terra dei Fuochi siglato nel vertice di Caserta. Ma il documento, che coinvolge il Premier, i due Vicepremier e cinque Ministri e che registra un sì a metà anche dalla Regione Campania, ...

Aurora - la piccola guerriera della "Terra dei cuori" : La bambina è stata una delle tre figure simbolo incontrate dal governo per la sigla di un piano d'azione per il contrasto...

Terra dei fuochi - De Luca contro Di Maio : “Opera di mistificazione che danneggia la Campania. Danno di immagine” : “Quello a cui abbiamo assistito in questi giorni è un’opera di mistificazione della realtà che danneggia la Campania, i suoi cittadini e la sua economia”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania esordisce nella conferenza stampa convocata dopo la firma del protocollo d’azione per la “Terra dei fuochi”. Un incontro che ha visto riunirsi nel primo pomeriggio di ieri, nella Prefettura di Caserta, il Presidente del Consiglio ...

Protocollo d'intesa sulla Terra dei Fuochi - ma restano tensioni nel governo sui termovalorizzatori : Il premier Conte si schiera con Di Maio per il 'no' a nuovi inceneritori in Campania: 'Non sono previsti nel contratto' dice provocando la rabbia di Salvini che non partecipa alla conferenza stampa ...

Terra dei fuochi - vertice ad alta tensione : Salvini firma e scappa via : Inviato a Caserta È inutile girarci attorno: il nervosismo tra i due alleati/avversari a Caserta è palpabile. Tra Salvini e Di Maio che, senza contare i giorni scorsi, sin dalla mattina duellano ...

Terra dei Fuochi - De Luca non firma : «Dico no al registro tumori fatto da ciarlatani» : Inviato a Caserta Un'ora e mezza di ritardo rispetto all'orario indicato. La firma del protocollo tra il governo e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ritarda. Il governatore non...

Rifiuti - l’ultimo duello tra i leader. Poi il «patto» (senza inceneritori) Conte : «La Terra dei fuochi diventerà Terra dei cuori» : Conte: nel contratto gli inceneritori non ci sono. Salvini salta la presentazione per un impegno al Quirinale

Terra dei Fuochi - firmato il protocollo d'intesa per un'azione urgente : E' stato firmato presso la Prefettura di Caserta, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , il ' protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei Fuochi '. Il documento è ...

Terra dei Fuochi - firmata l’intesa. Conte : «Sarà terra dei cuori». Chiusura per le aziende che inquinano - Video : Prevista una serie di misure di prevenzione che riguarderanno salute, presidio del territorio e tutela ambientale. Lo stop a chi inquina in un decreto previsto a gennaio

Terra dei fuochi - esercito e droni nei punti sensibili per evitare i roghi tossici. E nel protocollo previsti più vigili del fuoco : La prevenzione, prima di tutto, con la sorveglianza dei punti sensibili grazie all’esercito, ai droni e ai carabinieri. E poi salute e ambiente, oltre a un’azione sinergia con le Asl. Salute, ambiente e territorio sono i cardini del protocollo d’intesa sulla Terra dei fuochi in Campania firmato a Caserta dal premier Giuseppe Conte e sette ministri, nel pieno della bufera – poi appianata almeno mediaticamente – sugli ...