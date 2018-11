Tentano di rubare un motociclo | 3 arresti a Catanzaro

Tentano di rubare attrezzatura in scuola - due arresti : È da poco passata la mezzanotte, le luci nei condomini si spengono e le strade progressivamente si svuotano: l' occasione è propizia per tentare di accedere ai locali dell'istituto comprensivo 'Ilaria ...

Tentano di rubare fontana dell'acqua pubblica : arrestati 2 stranieri : Due cittadini stranieri, un moldavo di 30 anni e un senegalese di 43 entrambi già noti alle forze dell"ordine per diversi reati contro il patrimonio, sono stati arrestati all"alba di ieri dai carabinieri mentre stavano tentando di rubare una pesante fontana in ferro dell"acqua pubblica presente in piazza Scirola a Castel di Lama, un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno.Colti sul fatto, i due malviventi sono stati immediatamente bloccati ...