Tajani | ' Governo cambi la Manovra ed eviti danni agli italiani'

Tajani - Padoan e Bersani pensano già al post-governo : Dopo la seconda sconfitta della maggioranza, andata sotto ieri sull'emendamento Vitiello, le opposizioni pensano già al post-governo. Antonio Tajani in primis, che in un'intervista al Corriere della Sera si rivolge direttamente a Matteo Salvini: "Noi siamo qui. Non abbiamo cambiato posizione, pensiamo sempre che la soluzione migliore per il Paese sarebbe passare subito ad un governo di centrodestra, sostenuto anche dai tanti responsabili ...

"Gialloverdi al capolinea". Tajani vede un governo a guida Forza Italia-Lega : Ora, qui, in uno dei luoghi più significativi della politica culturale milanese, ribadisce il concetto: 'Il centrodestra è lo schieramento che ha ottenuto più voti il 4 marzo scorso'. Non solo: 'L'...

Incontro Salvini-Berlusconi - Tajani : 'Governo cadrà a maggio' : "Abbiamo preso solo un caffè, io zuccherato". Matteo Salvini aveva commentato così quell'Incontro con Silvio Berlusconi, che aveva dato adito a qualche speculazione mediatica su quello che sarebbe potuto essere il futuro del governo Conte. Le incomprensioni tra Lega e Movimento Cinque Stelle su molte delle ultime questioni dibattute regalano dubbi sul fatto che l'attuale contratto possa essere un collante sufficiente a far durare la missione ...

Antonio Tajani : 'Governo Lega -M5S cade a maggio - poi esecutivo centrodestra' : L'incontro tra Salvini e Berlusconi a Palazzo Grazioli, dopo che i due non si vedevano dalla scorsa estate, apre, forse chissà, scenari di medio termine non preventivabili appena poche settimane fa. O ...

Tajani (Forza Italia) è sicuro - il governo cadrà a breve - già le prime avvisaglie : Tajani di Forza Italia fa notare la decaduta rapida del governo, dai rapporti di conflitto di Lega e M5s fino al processo di divisioni interno nel M5S Il fatto è che i rapporti tra Lega e 5Stelle stanno peggiorando velocemente, e anche dentro M5S s’è innescato un processo di divisioni destinato a intensificarsi. In Parlamento c’è ancora qualche forma di coesione tra i giallo-verdi, ma sempre meno, e il matrimonio sta saltando. È destinato a ...

Tajani attacca l’amministrazione Raggi : “Roma Capitale abbandonata… ecco il buongoverno del M5S” : Tajani critica il Movimento Cinque Stelle per la declassificazione di Roma Capitale Roma finisce all’85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginia Raggi la prima responsabile del declino della Capitale. Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che su Twitter ...

Tajani : «Ecco il buongoverno del Movimento Cinque Stelle a Roma : Tajani critica il Movimento Cinque Stelle per la declassificazione di Roma Roma finisce all’85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginia Raggi la prima responsabile del declino della Capitale. Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che su Twitter scrive: ...

M5s-Lega - Tajani : 'Matrimonio contronatura - il governo durerà poco' : Il governo "è destinato a durare poco, perché non c'è identità di vedute tra M5s e Lega". Ne è convinto il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. A margine della manifestazione "Sì Tav" a ...

Pernigotti : Tajani - sentirò governo turco : ANSA, - NOVI LIGURE, ALESSANDRIA,, 17 NOV - "Ho già dato mandato al mio gabinetto di contattare il governo turco affinché la proprietà venga al tavolo con il premier Conte". Lo ha detto il presidente ...

Antonio Tajani : 'Il Governo M5S-Lega strilli di meno - per contare in UE serve ben altro' : Intervistato da Radio Radicale, il Presidente del Parlamento Europeo, il forzista Antonio Tajani, numero due del partito di Silvio Berlusconi, ha fatto il punto della situazione sulla manovra finanziaria del Governo Conte che, ad oggi, per il suo via libera, non trova ancora il consenso e l'approvazione da parte della Commissione Europea. A questo proposito, l'ex Commissario europeo per l'industria e per l'imprenditoria ha difeso le posizioni ...

Tajani - dopo Europee de profundis governo : ANSA, - ROMA, 7 NOV - Più passa il tempo più si dimostra che Forza Italia aveva ragione nel dire che si doveva fare un governo di centrodestra", perché un "pastrocchio Lega-M5S non risolve i problemi ...

Tajani : dopo le Europee si canterà De profundis per questo governo : "Il panettone sarà acido e anche a Pasqua l'uovo sarà andato a male. Credo che dopo le elezioni Europee verrà cantato il 'De profundis' per questo governo". Lo ha affermato il presidente del ...

Maltempo - Tajani visita Terracina : “Il governo attivi il fondo Ue” : A Terracina, come in altre zone d’Italia colpite dal Maltempo, “c’e’ uno scenario da apocalisse”: “mi auguro che il governo attivi subito il fondo di solidarieta’ europeo e faccia il conto dei danni senza perdere tempo”. Lo ha detto il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, al termine della sua visita nel comune dell’Agro Pontino, dove ha incontrato anche i sindaci di Fondi e ...

Antonio Tajani : 'Disoccupazione in crescita e risparmi in fumo : il Governo ha fallito' : Con un'intervista a Radio Radicale, il numero due di Forza Italia, il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, ha detto la sua sulla manovra finanziaria, dichiarandosi preoccupato per gli ultimi dati dell'economia italiana e criticando la misura del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5S [VIDEO]. Egli ha dichiarato: Sono molto preoccupato per i dati sulla disoccupazione che continua a crescere e quando si perde il lavoro ...