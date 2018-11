Sulla manovra è il giorno del giudizio L' Italia rischia sanzioni

L'Ungheria striglia l'Italia Sulla manovra : Il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, in visita in Italia ammonisce il governo Conte sulla manovra: 'Ognuno ha il diritto di portare avanti politiche economiche indipendenti, ma le regole ...

Alla vigilia delle decisioni Ue Sulla manovra - fiammata dello spread e collocamento flop per il Btp Iltalia : Nervosismo sui mercati in attesa della Commissione europea che domani deciderà sulla manovra in deficit del governo italiano. Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi sale fino a 336 punti e poi ...

Il delirio talk Sulla manovra e l'allerta meteo. Di cosa parlare stasera a cena : Buoni, buoni, c'è tempo per tutto a cena. Non soffriamo le distrazioni, anzi ci fortificano, ci danno più occasioni. Basta stare tranquilli e analizzare una scemata per volta. Quindi si parta dall'Europa. Il punto vero è la tristezza del nostro caro Tria, ormai arruolato come il protagonista di Hair

Lo Spread sale a 321 punti - mercoledì il parere dell'Ue Sulla manovra - : Roma, 19 nov., askanews, - Si accumulano pressioni sui titoli di Stato dell'Italia all'antivigilia del parere della Commissione europea sulla manovra, che potrebbe preludere all'avvio di una procedura ...

Dombrovskis : "Le considerazioni della Commissione Sulla manovra italiana arriveranno mercoledì" : "Non discuteremo d'Italia in questo Eurogruppo", ha detto Valdis Dombrovskis prima di entrare al vertice dei ministri dell'Economia dell'area euro. Le considerazioni sulla manovra italiana, però, arriveranno tra pochi giorni: "Stiamo preparando per mercoledì (21 novembre, ndr) il nostro pacchetto per il semestre europeo, che include opinioni sulle bozze di bilancio di tutti i membri dell'eurozona, incluso un riesame della bozza di ...

Il governo : "Non ci preoccupa il verdetto Ue Sulla manovra". Ma la procedura d'infrazione è sempre più vicina : ROMA - Il verdetto dell'Unione europea sulla manovra 'non mi preoccupa'. A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo a Pomigliano d'Arco, Napoli, sulla possibilità che mercoledì possa ...

Manovra - le nuove proposte Sulla sanità : 15.20 Contraccettivi gratis per gli under 26, ma anche per i richiedenti asilo,nonché per le donne che abbiano effettuato entro i 12 mesi precedenti un'interruzione di gravidanza. Lo prevede un emendamento alla Manovra presentato dal M5S in commissione Bilancio alla Camera. In un altro emendamento, depositato dalla Lega, si chiede di aumentare dal 2020 le risorse per taglio del superticket. Il fondo per la riduzione della quota fissa sulla ...

Paolo Savona - il terrore del professore Sulla manovra di bilancio : 'La situazione è grave - un disastro' : Proprio Savona era tra i più rassicuranti davanti a colleghi leghisti e grillini, per lo più a digiuno di economia. Come riporta un retroscena del Corriere della sera, l'economista invitava tutti ad ...

Tutti gli emendamenti alla manovra : dal congedo per paternità al taglio delle accise Sulla birra : Sono 3.742 gli emendamenti alla legge di Bilancio depositati in commissione Bilancio alla Camera. Dai temi riguardanti la famiglia - con la proroga del congedo per paternità - ai trasporti, passando per il taglio delle accise sulla birra per i birrifici indipendenti, ecco quali sono le principali richieste di modifica alla manovra.Continua a leggere

Dagospia : Giovanni Tria - trattativa in gran segreto Sulla manovra con Pierre Moscovici : Il retroscena lo svela Dagospia.com . E ha come protagonisti il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici , e il ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria . Moscovici sarebbe, secondo i mercati e i fondi di investimento non europei, l'unico a questo punto in grado di mediare tra l'Unione europea e l'Italia e di evitare ...

Manovra - pioggia di emendamenti : bonus bebè e tassa Sulla Coca-Cola : Alla Camera e al Senato piovono migliaia di emendamenti su due testi - la legge di Bilancio e il Dl Fiscale - decisivi per il futuro del governo. Soltanto per la Manovra ci sono 3.500 richieste di...

Manovra - oltre 3.500 emendamenti. Torna il bonus bebè - da M5s-Lega tassa Sulla Coca Cola : Torna il bonus bebè insieme a un pacchetto di interventi a favore della famiglia. E' la proposta presentata dal ministro della Famiglia Lorenzo Fontana come emendamento del governo alla legge di ...

Pioggia di emendamenti Sulla manovra : sono 3.500 - 450 da maggioranza : sono oltre 3.500 gli emendamenti alla Manovra depositati in commissione Bilancio della Camera. Di questi, circa 450 sono proposte di modifica avanzate dai due partiti di maggioranza, Lega e Movimento ...

Manovra - scontro Sulla 'sugar tax' per l Irap. Bussetti 'I soldi usiamoli per l università' : ROMA. Nasce la 'sugar tax' e i ministeri se la contendono. Se ne contendono le potenziali risorse, a oggi non quantificate,. Nelle convulse ore degli ultimi emendamenti alla legge di Bilancio - alle ...