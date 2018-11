Sul ddl anticorruzione compromesso dopo l' incidente | ok entro anno

Non c'è l'intesa Sul ddl anticorruzione - la Camera rinvia : Roma, 21 nov., askanews, - Con 79 voti di differenza l'aula della Camera ha approvato la richiesta del M5S di sospendere la seduta fino alle 13 per rinviare la discussione sul ddl anticorruzione. Il ...

Ddl Anticorruzione - verso lo slittamento del voto - Salvini : ok senza norma Sul peculato : Di Maio: "La più grande riparazione è l'approvazione in tempi più brevi" - La richiesta del Movimento alla Lega è che dopo l'incidente di martedì, il provvedimento sia approvato prima di quanto era ...

Ddl Anticorruzione - governo battuto con il voto segreto Sulla norma che attenua il peculato : Per la seconda volta in una settimana, il governo è stato battuto in Parlamento. Questa volta l'esecutivo è stato battuto alla Camera su un emendamento al ddl Anticorruzione. Con il voto segreto, l'emendamento presentato dall'ex M5S Catello Vitiello - espulso dal Movimento per la sua appartenenza alla Massoneria - che prevede un alleggerimento delle norme a contrasto dei reati di peculato e abuso d'ufficio, è stato approvato con 284 voti a ...

Ddl Anticorruzione - governo battuto alla Camera Sul peculato - : Passa a scrutinio segreto l'emendamento dell'ex pentastellato Vitiello che prevede un'attenuazione del reato. Scontro fra Lega e M5s. Salvini: voto in aula assolutamente sbagliato

Il governo è stato battuto alla Camera in un voto Sul ddl anticorruzione : Il governo è stato battuto alla Camera sul voto segreto di un emendamento al disegno di legge anticorruzione. Con il voto segreto è stato approvato, con 284 voti a favore e 239 contro, l’emendamento presentato da Catello Vitiello, ex membro

Maurizio Costanzo - Briga vs Matteo Salvini Sul ddl Pillon : 'Io figlio di divorziati' : Nel corso della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, il talk condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso in seconda serata, il cantautore Mattia Briga, ex-allievo di Amici di Maria De Filippi, è diventato protagonista di un importante dibattito avuto con Matteo Salvini circa il disegno di legge Pillon, i cui contenuti sono volti a disciplinare l'affido dei figli condiviso da entrambi i genitori. Matteo Salvini contro tutti: il ddl Pillon Il ...

Violenza Sulle donne - trend delle denunce in crescita. Boldrini contro il ddl Pillon : "Fermatevi" : "Le mie paure sono: quella del buio, dei fulmini e di papà. La paura di papà l'ho superata andandomene di casa e venendo a vivere a Casal di Principe per un po'". Lella Palladino si sforza di leggere fino in fondo il tema di un bambino - "uno dei tanti, purtroppo", sospira la presidente dell'associazione "D.i.Re donne in rete contro la Violenza" - che vive con la madre in uno dei centri antiViolenza gestiti dalla rete. Sullo ...

Ddl Pillon - donne in piazza contro la legge Sull'affido condivisivo : Molti i volti della politica locale che hanno voluto manifestare la propria contrarieta' al ddl Pillon a fianco delle associazioni Udi, Telefono Rosa, Arci, Arcigay contro il disegno di legge che ...

Ddl anticorruzione - Salvini : Sulla prescrizione troveremo la quadra : "Di innocenti in galera ne abbiamo visti tanti, quindi la prescrizione va cambiata. Voglio una giustizia che dia tempi certi, un processo non può durare dieci anni, un processo deve durare due-tre ...

Ddl anticorruzione - M5s ritira l'emendamento Sulla prescrizione e ne presenta uno identico con titolo diverso : Il nuovo testo dei relatori sullaprescrizione e' identico a quello ritirato e cambia solo iltitolo. Per superare l'ostacolo dell' inammissibilita' perestraneita' di materia, si modifica il titolo del ddl aggiungendo"nonche' in materia di prescrizione del reato