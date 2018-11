Strade | ponti e viadotti costruiti male | blitz Gdf su appalti per 1 miliardo

Infrastrutture : Veneto Strade presenta nuovo sistema monitoraggio ponti e viadotti : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - Un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle Strade del Veneto verrà presentato domani 16 novembre alle ore 13 presso la sede di Veneto Strade in via Baseggio 5 a Mestre. Si tratta di un sistema sperimentale che sarà in grado di controllare eventuali movimenti stru

Agenzia per la sicurezza : così da Genova si vigilerà su ponti - Strade e viadotti : In Liguria una sede della nuova Agenzia per la sicurezza. Ma per la piena operatività serviranno tempo e competenze

Maltempo Lombardia : rischio esondazione del Serio - chiusi ponti e Strade : Le forti piogge hanno provocato l’aumento della portata del Serio in provincia di Bergamo, arrivando raggiungere gli argini in diversi punti della Valle Seriana. Situazione critica a Ponte Nossa, Fiorano al Serio e Alzano Lombardo. Chiusa la pista ciclabile di Villa d’Ogna: il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura anche di alcune vie del paese per rischio esondazione. Il Serio nel punto di rilevamento a Cene ha superato ...

Ponti e Strade sotto controllo anche grazie agli smartphone degli automobilisti. L’ANAS fa scendere in campo il prestigioso MIT : Vi piacerebbe partecipare attivamente al monitoraggio di viadotti, autostrade e Ponti, per aiutare a rilevare problemi strutturali? Presto lo potrete fare grazie a un’app e a un importante accordo fra ANAS e il Senseable City Lab Consortium del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Il primo laboratorio di prova saranno le autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma (su cui transitano fino a 168.000 veicoli al giorno) e ...

"Ripartiamo dalle infrastrutture" : ponti e Strade della provincia Cuneo sotto esame : indispensabile rilanciare gli investimenti sulle opere infrastrutturali del nostro territorio. In caso contrario, verranno compromessi i primi segnali di miglioramento dell'economia provinciale". Lo ...

Allarme Toninelli su ponti autoStrade A24-A25 : Ho visto con i miei occhi sono in pessime condizioni : L'Aquila - "Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, all'assemblea dell'Ance. L'A24 e l'A25, gestite da Strada dei Parchi, collegano Lazio e Abruzzo. "E' da anni che chiediamo che ci siano le risorse per i viadotti ...

Ponti pericolanti - Filippo Roma in Abruzzo per controllare le condizioni delle nostre Strade : Dopo il 14 agosto, giorno del crollo del Ponte Morandi di Genova che ha causato 43 vittime , si è riacceso il dibattito sulla condizione delle nostre infrastrutture autostradali. Filippo Roma , ...

Sul numero di ottobre - Non solo Genova : Strade e ponti al collasso : Il censimento delle infrastrutture a rischio, lanciato dal governo subito dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, rischia di essere un flop: i dati finora inviati da enti locali, Anas e società autostradali sono parziali, incompleti e, paradossalmente, troppo numerosi. Come rivela una nostra inchiesta, pubblicata sul numero di ottobre, tra le Regioni, le Province e i Comuni che hanno risposto alla richiesta del ministero delle ...

Ponti e Strade - al Campidoglio servono 1 - 5 miliardi : Il Comune presenta l'elenco degli interventi urgenti al ministero delle Infrastrutture: solo per 800 chilometri di viabilità principale il conto è di 160 milioni in tre anni. Oggi Raggi incontra il ...