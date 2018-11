Storie italiane | Paolo Brosio sanguina in diretta su Raiuno | il brutto sospetto sulla

Storie italiane - apparizione a sorpresa della mamma di Paolo Brosio : Oggi a Storie Italiane Paolo Brosio ha fatto una sorpresa alla conduttrice Eleonora Daniele . In collegamento da casa sua, il giornalista ha portato in video la sua mitica mamma, oggi 97 anni, ...

Storie italiane - il gatto di Paolo Brosio sanguina improvvisamente in diretta : Era in diretta da casa su Raiuno, a 'Storie Italiane', il programma di Eleonora Daniele. Seduta accanto a lui, la madre anziana. Teneva in braccio il suo gatto che, all'improvviso, ha iniziato a ...

Paolo Brosio e la madre Anna/ 'Avere un anziano in casa è un tesoro' - Storie italiane - - IlSussidiario.net : Paolo Brosio e la madre Anna, il giornalista ospite con il genitore a Storie Italiane: 'Avere un anziano in casa è un tesoro'

Scomparsa Giusy Pepi - l’indiscrezione a Storie italiane : ”Picchiata anche dai figli” : Cresce la preoccupazione per Giusy Pepi, la 39 enne Scomparsa da Vittoria (RG) lo scorso 15 ottobre. Il marito Davide Avola ha fatto molteplici appelli in televisione. La donna ha fatto perdere le sue tracce da oltre due settimane, un tempo lunghissimo da passare lontana dai suoi cinque bambini. Per il marito Davide la donna si sarebbe allontanata volontariamente, eppure, come lui stesso ha dichiarato in sede di denuncia, la donna non ha portato ...

Report - Federico Ruffo a Storie italiane : “Sono scivolato sulla benzina” : Federico Ruffo di Report: il racconto drammatico delle minacce a Storie Italiane Ha scelto i microfoni di Storie Italiane il giornalista di Report, Federico Ruffo, che alcuni giorni fa è stato minacciato. Nel salotto di Eleonora Daniele oggi in diretta su Rai1 il giornalista ha raccontato la drammatica vicenda, affermando di essersi svegliato in piena notte a causa di un forte rumore proveniente da un’altra stanza, che ha scambiato per la ...

Eleonora Daniele si arrabbia a Storie italiane : “Esigo rispetto!” : Storie Italiane: Eleonora Daniele si sfoga in diretta Si è parlato anche oggi a Storie Italiane del caso del Dottor Di Cicco, chirurgo che ha sollevato un enorme polverone mediatico sostenendo di essere stato “distrutto” per aver denunciato la malasanità. Come i telespettatori ricordano, nell’appuntamento di ieri Eleonora Daniele ha ospitato anche il direttore generale dell’ASL di Caserta, Mario De Biasio, per un ...

Eleonora Daniele da record : Storie italiane leader d’ascolti : Storie Italiane vola: nuovo record d’ascolti per Eleonora Daniele Non si ferma il successo di Storie Italiane, il fortunato programma della tarda mattinata di Rai1 condotto brillantemente da Eleonora Daniele, che nella puntata di ieri, venerdì 9 novembre 2018, l’ultima della settimana, ancora una volta ha sfiorato il 20% di share confermandosi leader d’ascolti nella sua fascia oraria. A seguire Storie Italiane di Eleonora ...

Red Canzian dei Pooh parla del tumore a Storie Italiane : Red Canzian choc. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, il cantante ha parlato un po’ di tutto. Anche di giovani, droga e malattie. “Sicuramente la nostra generazione ha visto tanti amici che se ne sono andati per droga – ha detto Canzian –, però noi all’epoca sognavamo lontano, i nostri sogni avevano una gittata molto lunga. Credo che, ad oggi, questi ragazzi li abbiamo portati a non sognare: non vedono qualcosa da ...

Storie italiane - Michele Morrone : “Dieci chili in meno per un ruolo borderline” : Sex simbol sullo schermo, marito e padre felice nella vita privata. Presto, però, lo vedremo al cinema nei panni di un personaggio borderline. Michele Morrone, ospite oggi di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, notevolmente dimagrito, infatti, ha raccontato: “Sto benissimo ma ho perso dieci chili perché lunedì inizierò le riprese di un film per il cinema in cui interpreto un personaggio bellissimo. È un film drammatico, con un cast ...

Michele Morrone parla dei figli Marcus e Brando a Storie Italiane : Michele Morrone racconta l’amore per i figli e i nuovi progetti professionali a Storie Italiane con Eleonora Daniele Michele Morrone tenero papà si racconta tra famiglia e nuovi progetti. L’affascinante attore è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Durante il programma in onda su Rai1, Morrone ha parlato dei suoi figli e dei […] L'articolo Michele Morrone parla dei figli Marcus e Brando a Storie Italiane proviene ...

Storie italiane - inviata aggredita : “Avevano organizzato tutto” : Storie Italiane, parla inviata aggredita: “L’avevano organizzato” E’ accaduto ieri in diretta, nell’ex fabbrica della Penicillina del quartiere San Basilio a Roma: proprio da lì, l’inviata Roberta Spinelli di Storie Italiane stava curando un collegamento in diretta con Eleonora Daniele per denunciare gli spacci e gli altri reati che da tanto, troppo tempo, avvengono nello stabile, in un certo senso sotto gli ...

Inviata aggredita in diretta a Storie italiane (video) : Disavventura in diretta per un'Inviata di Storie Italiane, durante la puntata andata in onda su Rai 1 oggi martedì 6 novembre 2018, Roberta Spinelli si è recata nel logo in cui pochi giorni fa un uomo, un 25enne del gambia, è stato spinto da una scala di 7 metri nell'ex fabbrica di penicillina a San Basilio, alla periferia di Roma, tra gli edifici inseriti nella lista delle occupazioni urgenti da sgomberare.L'Inviata ha scrupolosamente ...

Storie italiane - inviata aggredita a San Basilio. Eleonora Daniele sconvolta : Roberta Spinelli di Storie Italiane aggredita: paura per Eleonora Daniele Paura per Eleonora Daniele e la sua inviata a Storie Italiane. Nella puntata di martedì 6 novembre del talk show del primo canale della Tv di Stato, l’inviata Roberta Spinelli è stata aggredita in diretta dalla ex fabbrica Penicillina nel quartiere di San Basilio di Roma, a due passi dalla Tiburtina. La donna è stata presa a calci e costretta a scappare davanti agli ...