Stefano Sala gela Benedetta Mazza | “Non provo amore”

Gf Vip - la fidanzata di Stefano Sala contro Dandolo su Instagram : 'E' una bugia sporca' : I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano e, nel corso delle ultime puntate, abbiamo visto che si è molto parlato della storia d'amore che starebbe nascendo all'interno della casa di Cinecittà tra Stefano Sala e Benedetta Mazza, i quali continuano ad essere sempre più vicini. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse per il fatto che Stefano ha un'altra persona che lo sta aspettando fuori dalla casa di Cinecittà. Trattasi della ...

Grande Fratello Vip - il blitz della zia Fulvia fuori dalla casa : le urla per Stefano Sala e Benedetta Mazza : Clamorosa sorpresa al Grande Fratello Vip per Stefano Sala e Benedetta Mazza . fuori dalla cosa si apposta la zia Fulvia , qualcuno parla di 'presunta zia' del modello e urlando cerca di comunicare ...

Francesco Monte contro Stefano Sala e Benedetta Mazza : Stefano Sala e Benedetta Mazza criticati da Francesco Monte Francesco Monte non ci sta. L’ex tronista ha voluto mettere “i” puntini sulle i poche ore fa al Grande Fratello Vip 3. Durante la cena, che si è consumata come di consueto a notte fonda, il 30enne ha voluto parlare della simpatia nata nel reality tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Un rapporto di intesa che ha fatto traballare la storia del modello con Dasha. La ...

Stefano Sala si sfoga con Benedetta Mazza : “Mi sento in colpa” : GF Vip: Stefano Sala si confronta con Benedetta Mazza Domani sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip. E in queste ultime ore Stefano Sala ha iniziato a pensare alla sua fidanzata Dasha, temendo di averle mancato rispetto. Motivo per cui si è sfogato con Benedetta Mazza, asserendo senza tanti mezzi termini: “Era tutto perfetto, forse sono io che non sono capace a fare il ...

ALESSANDRO CECCHI PAONE/ 'Al Grande Fratello Vip ho sbagliato nei toni. Spero vinca Stefano Sala' - Verissimo - - IlSussidiario.net : ALESSANDRO CECCHI PAONE oggi pomeriggio incontrerà Silvia Toffanin a Verissimo per raccontarsi alla luce della sua esperienza nel Grande Fratello Vip.

Ivan Cattaneo fa una confessione su Stefano Sala e Dasha : Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo dice la sua su Stefano Sala e Dasha Poco fa Ivan Cattaneo, nella casa più spiata dagli italiani, ha avuto modo di parlare a tu per tu con Benedetta Mazza. E in questa circostanza ha espresso la sua opinione su Stefano Sala e Dasha Dereviankina. Cosa ha detto? Il popolare cantante ha confessato: “Secondo me se Lunedì prossimo Dasha farà sapere a Stefano di aver deciso di lasciarlo non sarà granchè ...