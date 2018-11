Stati Uniti | presidente Corte suprema Roberts rivendica indipendenza della magistratura

Stati Uniti - ancora in crescita le scorte settimanali di greggio : Continuano a salire , per la nona settimana consecutiva, le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi sette ...

Calcio - l’Italia crea e vince : possesso palla da big - ma il gol è una sofferenza. Sensi risplende - Stati Uniti battuti : L’Italia continua ad avere delle croniche difficoltà a segnare, crea tantissimo, tesse delle ottime trame di gioco, dimostra un buon affiatamento in campo, non subisce gol e passo dopo passo sembra uscire dal tunnel in cui era piombata dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Questi i temi caldi emersi durante l’amichevole vinta contro gli Stati Uniti, gli azzurri si sono imposti a Gent grazie a una rete di Politano in pieno ...

Italia-Stati Uniti - Verratti : “Mai trovato così bene a giocare in Nazionale” : Italia-Stati Uniti – Intervistato ai microfoni di “Rai Sport”, Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato della partita amichevole vinta sugli Stati Uniti negli ultimi minuti di gioco grazie a un gol di Matteo Politano. LEGGI ANCHE: Italia-Stati Uniti, Mancini: “Siamo anche più avanti delle aspettative” Italia-Stati Uniti, Verratti: “Merito anche della mentalità trasmessa da Mancini” ...

VIDEO Italia-Stati Uniti - highlights e sintesi amichevole : decide il gol di Politano in recupero : L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale di Gent, la nostra Nazionale è tornata al successo grazie a un gol di Politano in pieno recupero dopo aver creato molteplici occasioni e aver dominato in fase di possesso palla. Di seguito il VIDEO del con la rete di Politano e gli highlights di Italia-USA 1-0. Lo ganó Politano en el 93! pic.twitter.com/Vqpqcqdt34 — La Voz del Calcio ...

Italia-Stati Uniti 1-0 - Politano la risolve nel finale! Gli azzurri creano e ritrovano il gol : L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Gent. La nostra Nazionale è riuscita a trionfare grazie a un gol di Politano in pieno recupero, gli azzurri hanno creato tantissime occasioni, hanno dominato sotto il profilo del possesso palla e della predominanza territoriale ma la porta sembrava stregata prima dell’invenzione dell’attaccante che ci ha riportato alla vittoria dopo il ...

Pagelle Italia-Stati Uniti 1-0 : Politano decisivo - Sensi il migliore - Lasagna si divora dei gol : L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale che si è disputata a Gent (Belgio). Gli azzurri hanno creato tanto e sono riusciti a sbloccare la partita allo scadere. Di seguito le Pagelle della nostra Nazionale. Pagelle Italia-Stati Uniti 0-0: ITALIA: SIRIGU: 6. Il nostro estremo difensore non viene praticamente mai impegnato, gli statunitensi non lo impensieriscono praticamente mai salvo al ...