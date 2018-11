Spy story | le migliori 5 serie tv

Killing Eve - parla il cast : “La nostra è una Spy story fuori dagli schemi” : Eve Polastri, agente dell’MI5 (l’intelligence britannica), è una donna intuitiva, impaziente e fastidiosamente schietta. Villanelle è un sicario con la passione del lusso, tendenze sociopatiche e zero empatia per il prossimo. Sono le protagoniste di Killing Eve, dal 15 ottobre sulla piattaforma on demand TimVision, spy story eccentrica in otto puntate (ma è stata rinnovata per una seconda stagione che negli Usa debutterà la prossima primavera) ...