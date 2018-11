SPREAD CHIUDE A 309 PUNTI DOPO BOCCIATURA UE SU MANOVRA Bene Piazza Affari | flop per Btp

Piazza Affari chiude in positivo ma non decolla l'asta dei Btp Italia | SPREAD sotto i 310 punti : Si tratta del peggior risultato delle 14 edizioni dell'asta sui bond governativi destinati ai risparmiatori

SPREAD Btp-Bund chiude in calo sotto 310 : ANSA, - ROMA, 21 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo a 309 punti base da 326 di ieri, con un rendimento del decennale italiano al 3,47%. 21 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Piazza Affari chiude in positivo ma non decolla l'asta dei Btp Italia : in tre giorni raccolti solo 863 milioni | SPREAD Btp-Bund chiude a 309 punti : Si tratta del peggior risultato delle 14 edizioni dell'asta sui bond governativi destinati ai risparmiatori

Borsa Milano chiude in rialzo a +1 - 41%; SPREAD in calo a 310 punti : La bocciatura della manovra da parte della Commissione Europea è già stata prezzata da Piazza Affari, che dopo il calo di ieri rimbalza e guida i principali listini europei, sostenuti anche dalla ...

Btp Italia - flop anche nel secondo giorno | Piazza Affari negativa - SPREAD CHIUDE a 326 | Giorgetti : si vieti vendita allo scoperto titoli : Prosegue la debolezza della domanda per il Btp Italia, il bond governativo destinato ai risparmiatori: le sottoscrizioni nella seconda giornata del collocamento si sono fermate ad appena 241,3 milioni di euro.

Piazza Affari chiude in forte calo e lo SPREAD a 327 punti : Milano, 20 nov., askanews, - Chiusura in pesante calo per Piazza Affari e per le altre Borse europee - con Wall Street intonata negativamente - alla vigilia del verdetto della Commissione europea ...

Lo SPREAD CHIUDE in rialzo a 326 punti base. Bce : incrociamo le dita per le banche italiane : E se tutti analizzeranno senza pregiudizi le condizioni dell'economia italiana, del sistema bancario del nostro Paese, di una manovra che porta lavoro e crescita, lo spread non può che scendere e io ...

Btp Italia - flop anche nel secondo giorno | Piazza Affari negativa - lo SPREAD CHIUDE a 326 : Prosegue la debolezza della domanda per il Btp Italia, il bond governativo destinato ai risparmiatori: le sottoscrizioni nella seconda giornata del collocamento si sono fermate ad appena 241,3 milioni di euro.

SPREAD CHIUDE in netto rialzo a 322 : ANSA, - ROMA, 19 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 322 punti base, dai 312 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,59%. 19 novembre 2018 Diventa ...

SPREAD CHIUDE in rialzo a 309 punti base : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Chiusura in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale sale a 309 punti base da 303 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è al 3,48%. 14 ...

SPREAD Btp chiude in rialzo sopra 300 : ANSA, - ROMA, 12 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 304 punti base dai 299 di venerdì, con un rendimento del Btp decennale al 3,43%. 12 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

SPREAD Btp chiude in rialzo a 299 punti : ROMA, 9 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana in rialzo a 299 punti base da 294 della chiusura di ieri, dopo essere tornato sopra i 300 punti base nel corso della seduta. Il rendimento ...

SPREAD Btp chiude in rialzo a 299 punti : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude la settimana in rialzo a 299 punti base da 294 della chiusura di ieri, dopo essere tornato sopra i 300 punti base nel corso della seduta. Il ...

SPREAD Btp-Bund chiude sotto 290 : ANSA, - ROMA, 7 NOV - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in calo sotto i 290 punti base a 288 contro i 296 della chiusura di ieri, con un rendimento al 3,33%.