Spread a 327 | il governo trema | Stop a vendite allo scoperto

Lettera della Commissione Ue all'Italia : "Deviazione senza precedenti nella storia". Lo Spread chiude a 327 - ai massimi da cinque anni : Il differenziale di rendimento fra Btp decennale e Bund chiude a 327 punti base, ai massimi dal marzo 2013. Il rendimento del decennale italiano è a 3,67%, livello mai toccato da inizio 2014.La Lettera della Commissione Ue è arrivata al ministro dell'Economia Tria. Bruxelles ritiene che la manovra presentata dall'Italia indichi un "inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto ...